Que de chemin parcouru par Embark Studios en l’espace d’un an seulement. Le 30 octobre 2025, l’équipe suédoise lançait officiellement ARC Raiders, un nouvel extraction-shooter de type JcJcE ayant immédiatement cartonné auprès du public, en particulier sur Steam. Devenu l’un des jeux les plus appréciés de l’an dernier, le titre a ainsi connu de nombreuses évolutions, et revient aujourd’hui sous le feu des projecteurs avec sa plus grosse mise à jour post-lancement : Frozen Trail. Et pour l’occasion, ARC Raiders offre également aux joueurs plusieurs jours de jeu gratuit.

ARC Raiders est jouable gratuitement jusqu’au 12 octobre 2026

En effet, afin de célébrer le lancement de la nouvelle mise à jour comme il se doit sur PS5, Xbox Series et PC (Steam, Epic Games Store), Embark Studios propose aux joueurs n’ayant pas encore craqué pour ARC Raiders d’essayer gratuitement le jeu du 8 et 12 octobre prochain, de sorte à avoir un bel avant-goût de tout ce que leur réserve l’extraction-shooter. « Entrez dans la Rust Belt et commencez votre aventure de Raider dès ce week-end », écrit alors le studio dans un message publié sur X, qui dévoile également une nouvelle bande-annonce de Frozen Trail pour l’occasion.

Quelles sont les nouveautés de la mise à jour Frozen Trail ?

Et justement, que nous réserve ARC Raiders avec cette dernière ? Plein de nouveautés, assurément, en sachant que celle-ci marque le point de départ d’un nouveau modèle de suivi de la part du studio. À partir de maintenant, fini les mises à jour mensuelles, et place à un suivi qui sera peut-être moins régulier sur le long terme, mais qui promet à la place des nouveautés plus importantes à chaque fois. Frozen Trail s’en veut d’ailleurs déjà être la preuve, puisque dès aujourd’hui, ARC Raiders vous propose notamment :

Une nouvelle carte , Pendola Pass, décrite comme la plus grande du jeu à ce jour

, Pendola Pass, décrite comme la plus grande du jeu à ce jour Un nouveau danger environnemental , les gels éclair

, les gels éclair L’arrivée d’un nouveau défi endgame , la Frigate, dans lesquels les joueurs doivent s’infiltrer

, la Frigate, dans lesquels les joueurs doivent s’infiltrer 3 nouveaux ennemis avec le Bully, le Skulker et l’Hydra

avec le Bully, le Skulker et l’Hydra 2 nouvelles armes avec le Stiletto (fusil de bataille) et le Bantam (revolver)

avec le Stiletto (fusil de bataille) et le Bantam (revolver) 4 nouveaux gadgets avec le grappin, le lanceur de lien, la grenade yank et l’appareil photo

avec le grappin, le lanceur de lien, la grenade yank et l’appareil photo L’introduction d’un cinquième niveau de qualité pour les armes d’ARC Raiders

pour les armes d’ARC Raiders L’arrivée de l’Outpost , qui fait office d’extension au Repaire de Raider

, qui fait office d’extension au Repaire de Raider L’arrivée d’un Pass de récompenses de 60 niveaux , qui vient remplacer le Raider Deck

, qui vient remplacer le Raider Deck Le remaniement de l’arbre de compétences

Et ce ne sont là que les ajouts les plus significatifs annoncés par les créateurs d’ARC Raiders, qui ont évidemment profité du lancement de Frozen Trail pour apporter divers correctifs et introduire des améliorations supplémentaires au jeu. De quoi donner de très bonnes raisons aux joueurs d’y retourner pour une poignée d’heures donc, ou d’y mettre les pieds pour la toute première fois grâce au long week-end de jeu gratuit. En sachant qu’ARC Raiders est disponible à 19.99€ seulement jusqu'au 22 octobre prochain, y compris sur Steam.

Source : Embark Studios