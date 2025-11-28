Steam renforce encore une fois son catalogue de bonnes affaires avec une offre double très attractive. Un jeu gratuit parmi les plus ambitieux de l’année est désormais accessible pendant plusieurs jours.

Steam termine le mois en beauté avec une double surprise qui devrait ravir les joueurs. D’un côté, un jeu de stratégie ambitieux est accessible gratuitement pendant plusieurs jours. De l’autre, un DLC lié à une licence culte est offert pour toujours si tu le récupères à temps. Deux offres très différentes mais totalement complémentaires, parfaites pour préparer le week-end sans rien dépenser.

Un grand jeu de stratégie gratuit pendant quelques jours sur Steam

Le jeu gratuit du moment n’est pas un petit titre indépendant perdu au fond du catalogue. Ara History Untold Anniversary Edition fait partie des gros projets publiés par Xbox Game Studios. Un 4X historique pensé comme une alternative moderne à Civilization, avec un système d’économie artisanale, des tours simultanés, des leaders historiques et douze ères technologiques à traverser.

Ara est accessible gratuitement sur Steam jusqu’au premier décembre à dix-neuf heures. Un délai généreux qui permet de tester en profondeur son gameplay, de lancer une campagne complète et de découvrir ses systèmes uniques. Cette édition anniversaire arrive avec un an de mises à jour de fond. Meilleurs visuels, meilleure lisibilité, options qui réduisent la microgestion et refonte complète des traits des dirigeants. La mise à jour Révolutions ajoute même un système de culture et d’influence repensé ainsi que quarante nouvelles unités. Le jeu gagne nettement en profondeur et en rythme. Pour les amateurs de Civilization, les passionnés de jeux de gestion ou celles et ceux qui souhaitent simplement découvrir une expérience différente, Ara s’impose comme l’une des meilleures surprises gratuites du moment sur Steam.

L’un des points forts d’Ara est son monde vivant. Les citoyens bougent, réagissent, tombent malades ou prospèrent selon tes décisions. Les biomes sont variés et imposent un style de développement unique. Les Triomphes architecturaux fonctionnent comme des monuments majeurs et renforcent l’identité de chaque nation.

Un DLC à garder à vie pour une licence culte

En parallèle du jeu gratuit, Steam propose un cadeau permanent pour les fans d’action et d’infiltration. Hitman World of Assassination reçoit en effet un DLC gratuit à récupérer avant le vingt-neuf novembre à dix-neuf heures. Une fois ajouté au compte, il reste disponible à vie.

Ce pack Makeshift contient plusieurs armes et équipements improvisés, un fusil de précision recyclé, une mitraillette artisanale, un pistolet bricolé et une tenue poncho nuevo. Le tout est destiné au mode Freelance, un format où chaque outil disponible compte.

L’opération tombe au bon moment. Hitman prépare une nouvelle collaboration spectaculaire qui mettra Eminem au centre d’une mission spécialement écrite pour l’occasion. Une raison de plus pour revenir dans la planque de l’Agent 47. D’un côté, un gros jeu de stratégie moderne à tester gratuitement. De l’autre, un contenu premium offert définitivement pour une des licences les plus populaires de Steam.

Source : Steam