Steam fait un beau cadeau pour un jeu très apprécié et il s'accompagne de petites surprises en plus. Ça devrait plaire à beaucoup de fans qui n'en profitent pas encore.

Quand on voit le prix des jeux vidéo de nos jours, on ne crache pas sur de petits cadeaux de temps en temps. Les joueuses et joueurs PC sont d'ailleurs souvent gâtés de ce côté-là. En plus des jeux offerts totalement gratuitement sur l'Epic Games Store, ou via l'abonnement Prime Gaming, la boutique de Valve, Steam, offre fréquemment des contenus à ses utilisateurs. C'est le cas actuellement et pour un jeu hyper populaire en plus.

Un personnage gratuit grâce à Steam

On parle de prix, mais il faut aussi remarquer que nous sommes à l'ère des jeux-service. Le plus souvent proposés en free-to-play, ils nous permettent de jouer à des titres conséquents sans débourser un centime. Bien sûr, ce sont aussi des titres qui incitent à l'achat in-game via les micro-transactions, mais n'imposent pas. Cela dit, on ne dirait pas non de temps en temps à petit skin supplémentaire. Ça tombe bien, c'est ce que vous propose Steam pour Apex Legends.

À l'occasion de la saison 24 d'Apex, Respawn s'associe avec Steam pour vous offrir un personnage jouable. Il s'agit d'Ash, la Légende d'assaut introduite dans la onzième saison du jeu. Ce n'est pas tout, car le cadeau s'accompagne de son skin épique “Ultraviolence”, ainsi qu'une apparence “Révision” pour son Wingman.

Ce cadeau est accessible à tout le monde. Pour y accéder, c'est très simple ! Il vous faut rassembler deux conditions entièrement gratuites : d'une part, avoir un compte Steam ; d'autre part, avoir ajouté le free-to-play Apex Legends à votre bibliothèque. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à récupérer le bundle gratuit d'Ash depuis la page dédiée sur la boutique.

© Respwan / Electronic Arts

Une fois n'est pas coutume, Respawn et Electronic Arts tiennent à faire plaisir à la communauté d'Apex. Ce pack gratuit permet d'obtenir un personnage très apprécié des fans, accompagné de cadeaux supplémentaires. Notez qui plus est que si Ash est offerte avec Steam, les joueuses et joueurs pourront récupérer Loba ce jeudi 13 février (17 heures) sur le store d'Epic Games.