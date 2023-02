Il n’y a pas que l’Epic Games Store qui permet de récupérer des jeux gratuits. De temps à autres, d’autres boutiques concurrentes permettent d’obtenir certains titres à vie. D'autres de les essayer pendant une période donnée. C’est au tour du revendeur britannique Fanatical de proposer un bundle comprenant 7 jeux gratuits Steam. Ils sont tous issus d’une licence populaire mais pas au goût de tous.

Un bundle avec 7 jeux Steam offert

Le BundleFest 2023 bat son plein actuellement sur Fanatical. La plateforme de vente de jeux PC est encore méconnue chez nous, mais elle propose de temps à autres de jolies surprises dont quelques titres gratuits. Pour marquer le coup, le revendeur offre de nombreuses clés Steam à qui en voudra. Les joueurs PC peuvent donc récupérer le bundle d’un grand classique : Leisure Suit Larry. Il contient la quasi-intégralité des épisodes de la licence très populaire des années 80 et 90. A l'exception du quatrième volet, non inclus dans ce pack. Le Leisure Suit Larry - Retro Bundle comprend donc :

Leisure Suit Larry 1 - In the Land of the Lounge Lizards

Leisure Suit Larry 2 - Looking For Love (In Several Wrong Places)

Leisure Suit Larry 3 - Passionate Patti in Pursuit of the Pulsating Pectorals

Leisure Suit Larry 5 - Passionate Patti Does a Little Undercover Work

Leisure Suit Larry 6 - Shape Up Or Slip Out

Leisure Suit Larry 7 - Love for Sail

Leisure Suit Larry - Magna Cum Laude Uncut and Uncensored

Pour récupérer ces 7 jeux gratuits, il suffit tout simplement de se rendre sur la page dédiée de Fanatical puis de cocher la case « s’abonner à la newsletter » immanquable grâce à son fond noir. Un clic sur « add to cart » et le tour est joué. Pensez à vérifier que le site ait bien détecté que vous venez de France pour être certain d’avoir une clé Steam compatible. Il n’y a plus qu’à se créer un compte si ce n’est pas déjà fait et le tour est joué. Le code sera alors envoyé instantanément à l’adresse indiquée lors de l’inscription et il suffira ensuite de le rentrer sur Steam via la procédure habituelle. L'offre prendra fin le mardi 21 janvier 2023, mieux vaut donc faire vite avant d'oublier.

Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la licence, Leisure Suit Larry met en scène un certain Larry Laffer, ancien informaticien d’une quarantaine d'années qui cherche à perdre sa virginité en draguant maladroitement toutes les femmes qu’il croise. Née dans les années 1987, la saga se voulait alors dans l’air du temps, avec un côté fun et sexy alors que le cinéma et la télévision font l’apologie du sexe. L’humour de ces point’n click ne sera évidemment pas au goût de tous et certaines aventures ont plutôt mal vieilli. Leisure Suit Larry 7 : Drague en Haute Mer, paru en 1996, est d’ailleurs considéré comme beaucoup comme un grand classique du genre.