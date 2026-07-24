Steam vous permet de jouer à pas moins de 6 jeux gratuits tout le week-end. C'est le moment d'en profiter pour faire des découvertes, d'autant qu'il y a de grosses licences dans le lot.

Steam lance une nouvelle opération de jeux gratuits le temps d'un week-end. Ainsi, du 24 au 27 juillet 2026 (19 heures au plus tard), vous pouvez essayer 6 titres habituellement payants sans rien débourser. Et il y a du beau monde pour le coup. Entre Killing Floor 3 et une compilation Metal Gear Solid, vous avez aussi des productions indé qui valent le coup d'œil. On vous les présente.

Steam vous fait jouer à 6 jeux gratuits tout le week-end

Ce week-end, Steam frappe fort avec ni plus ni moins que 6 jeux gratuits. Vous pouvez tous les essayer jusqu'à lundi prochain, soit le 27 juillet 2026. De plus, si ces titres vous plaisent, la plateforme de Valve vous fait profiter d'une remise exceptionnelle jusqu'à début août. Dès lors, rien ne vous retient de vous faire la main dessus avant de potentiellement les acheter pour votre backlog. Voici la liste complète :

Killing Floor 3

Firefighting Simulation Ignite

Icarus

Wild Assault

Unrailed 2 Back on Track

Metal Gear Solid Master Collection

Killing Floor 3, le FPS gratuit et nerveux du week-end

Bienvenue sur la Terre 2091 pour une lutte en multijoueur contre les zeds, des créatures créées par une mégacorporation que rien n'arrête. Killing Floor 3 est un FPS coopératif nerveux, qui vous met face à des vagues d'ennemis de plus en plus robustes et stratèges. Entre des effets spectaculaires et un arsenal à personnaliser, ce pourrait être votre bonne surprise du week-end avec les jeux gratuits de Steam. D'autant que si l'expérience vous emballe, il profite d'une remise de -50 % jusqu'au 6 août 2026.

Firefighting Simulation Ignite, incarnez un pompier sur Steam

C'est un jeu gratuit qui fait tristement écho à l'actualité en ce week-end de juillet 2026 sur Steam. Firefighting Simulation Ignite vous place dans la peau d'un pompier américain pour lutter contre des incendies en temps réel. À l'aide des différents outils d'un soldat du jeu, comme les lances à eau, les tronçonneuses ou même les pinces hydrauliques, portez secours aux civils dans des zones à risque. Le jeu a été pensé pour être vécu aussi bien en solo qu'en coopération jusqu'à 4, pour une immersion encore plus authentique. À vous de l'essayer à présent.

Icarus, un jeu gratuit de survie sur Steam

L'engouement pour la mythologie grecque passe aussi par le jeu vidéo. Si vous avez été emballés par L'Odyssée de Christopher, prolongez le plaisir avec une approche plus moderne. Dans Icarus, développé par les créateurs de DayZ, vous vous retrouvez sur une planète en faillite. Un projet de terraformation s'y est mal passé, vous allez donc devoir réussir à survivre en coopération jusqu'à 8 grâce aux ressources trouvées, à la chasse et aux ressources à exploiter. La survie ici est sans pitié, à vous de calculer les risques avant chaque expédition dans ce jeu gratuit du week-end sur Steam.

Wild Assault, pour les amateurs de jeux tactiques

Plutôt envie de mettre votre esprit stratège à l'épreuve ? Pour faire court, Wild Assault est un TPS tactique avec des furies. Incarnez des animaux anthropomorphes dans des affrontements en 20 contre 20. Choisissez votre classe pour servir au mieux votre équipe et remporter la victoire. Alliant action et stratégie, c'est un titre qui se démarque surtout par son univers coloré au milieu de shooters militaires souvent moroses. À vous de vous faire votre propre opinion jusqu'au 27 juillet avec les jeux gratuits de Steam.

Unrailed 2 Back on Track, le jeu gratuit déjanté du week-end sur Steam

Il est de retour parmi les jeux gratuits de Steam ! Unrailed 2 reprend le concept du premier épisode, à savoir qu'il s'agit de poser des rails pour faire avancer un train. Sauf que ce train est un peu en roue libre. Le chaos s'invite très vite dans cette expérience multijoueur en locale ou en ligne qui vous demande d'allier récolte et exploitation de ressources pour construire les fameux rails et les poser du mieux possible pour faire avancer ledit moyen de transport. La tension monte rapidement dans ce jeu gratuit indé survolté de Steam. Si vous avez aimé un titre comme Overcooked, ça va vous plaire.

Metal Gear Solid Master Collection, à découvrir gratuitement avant la sortie du volume 2

C'est le plus gros morceau de ce week-end sur Steam. Parmi les jeux gratuits jusqu'au 27 juillet, on retrouve Metal Gear Solid Master Collection Vol.1. C'est tout bonnement une compilation d'une des licences les plus cultes du jeu vidéo. Redécouvrez les épisodes fondateurs de la saga d'infiltration, de MGS 1 à Snake Eater. D'autant plus que c'est le moment parfait pour vous y mettre puisque Konami s'apprête à sortir le volume 2 début août.