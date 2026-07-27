Pas moins de six jeux sont gratuits sur Steam jusqu'à ce soir. Profitez de cette opportunité pour faire de belles découvertes sans avoir à vous ruiner.

L'opération des jeux gratuits de Steam pour le week-end n'est pas tout à fait terminée. En cours du 24 au 27 juillet 2027, elle se terminera ce soir à 19 heures. Vous avez donc encore une dizaine d'heures devant vous pour sauter sur cette occasion d'essayer plusieurs jeux qui valent le détour, Firefighting Simulation Ignite, la fameuse simulation de pompiers, ou encore une belle compilation de jeux Metal Gear Solid. Sans oublier le jeu gratuit supplémentaire à garder à vie.

Profitez de jusqu'à 7 jeux gratuits sur Steam

Depuis vendredi soir, vous pouvez profiter de 6 jeux gratuits temporairement sur Steam. Jusqu'à ce lundi 27 juillet, 19 heures, il vous suffit d'avoir un compte sur la plateforme de Valve pour les découvrir. Il y en a même un 7ᵉ que vous pouvez ajouter à votre bibliothèque et ainsi le garder à vie. Pour vous aider à y voir plus clair, voici la liste complète :

Firefighting Simulation Ignite

Icarus

Killing Floor 3

Metal Gear Solid Master Collection 1

Unrailed 2 Back on Track

Wild Assault

BONUS : Yet Another Zombie Defense HD

Firefighting Simulator Ignite, la simulation de pompier ultime

En pleine vague d'incendies ravageurs en France, Firefighting Simulator Ignite est le jeu le plus complet pour le se mettre dans la peau d'un pompier. Si vous voulez avoir une idée, toute proportion gardée, de ce que cela représente d'être en intervention face aux flammes, mais aussi plus généralement des différentes missions du quotidien qui attendent les soldats du feu, Steam vous y fait jouer gratuitement jusqu'à ce soir. D'autant que vous pouvez vivre l'expérience en coopération jusqu'à 4 joueurs, pour encore plus d'immersion.

Icarus, le jeu de survie des créateurs de DayZ

Après leur départ de Bohemia Interactive, les anciens développeurs de DayZ avaient visiblement encore des idées en matière de survie. Ils les ont donc condensées dans Icarus, une expérience sur une planète qui se meurt. Ici, à vous d'assurer votre persistance et celle de votre groupe en en récoltant des ressources, en partant à la chasse et, surtout, à planifier soigneusement chaque opération pour ne pas succomber au danger. En coopération jusqu'à 8 joueurs, ce jeu gratuit en ce moment sur Steam vaut le détour.

Killing Floor 3, un FPS parmi les jeux gratuits de Steam

Si vous avez envie de vous défouler, dans ce cas Killing Floor 3 est le jeu gratuit Steam qu'il vous faut aujourd'hui. Ce FPS coopératif vous fait affronter des vagues de créatures de plus en plus menaçantes à mesure que le niveau augmente. Améliorez votre arsenal et tenez vos positions pour avancer face aux zeds. Même si ce troisième volet n'a pas tout à fait eu des retours aussi valorisants que les premiers, il reste une expérience spectaculaire qui pourrait plaire à un public avide de combats armés qui n'y vont pas par quatre chemins.

Metal Gear Solid Master Collection, la compilation culte parmi les jeux gratuits de Steam

Ce sont trois jeux en un qui vous attendent avec Metal Gear Solid Master Collection Vol.1. Cette compilataion rassemble l'épisode fondateur de la saga, MGS 2 Sons of Liberty et, pour finir, MGS 3 Snake Eater qui a récemment eu droit à son remake. C'est le bundle parfait pour se remplonger dans cette licence d'action-infiltration qui a marqué son époque. Découvrez les subtilités et d'une histoire imaginés par Hideo Kojima, à l'heure où il faisait encore partie des créateurs phares de Konami.

Unrailed 2 Back on Track, le chaos sur rail parmi les jeux gratuits Steam

Les jeux gratuits multijoueur sont généralement légion pendant ce genre d'opération de la part de Steam. Nous en avons encore la preuve avec Unrailed 2 Back on Track. Si vous ne connaissez pas encore cette formule aussi drôle que chaotique, vous avez jusqu'à ce soir pour essayer de remettre les rails en place. Accessible en multijoueur local ou en ligne, le gameplay allie récolte de ressources et crafting pour fabriquer les rails et aider autant que possible un train à rejoindre sa destination. Un bon moment de rigolade en perspective.

Wild Assault, un jeu gratuit tactique avec des furies

Wild Assault fait également partie des nombreux jeux multijoueur sur lesquels vous faire la main jusqu'à ce soir. Ce TPS vous invite pour des batailles d'envergure, en équipe de 20 contre 20. Choisissez votre personnage parmi un roster d'animaux anthropomorphes ayant chacun leur spécialité. À vous ensuite d'allier vos forces pour mener votre escouade à la victoire dans cet univers coloré et militaire. Même si le titre doit encore convaincre s'il veut s'imposer parmi les références en la matière, cette opération de jeux gratuits sur Steam est l'occasion de vous faire votre propre avis.

Yet Another Zombie Defense HD, le jeu gratuit à garder à vie grâce à Steam

Pour finir, Steam vous propose un jeu gratuit que vous pourrez cette fois garder à vie. Pas de limite de temps pour l'essayer, Yet Another Zombie Defense HD peut rejoindre dès à présent votre backlog et ne plus le quitter. Ce jeu de tir en vue du dessus est un autre genre de défouloir dans un univers post-apocalyptique où les morts-vivants en ont après vous. En solo ou en multi jusqu'à 4 en ligne ou en local, construisez votre base et défendez-la le plus longtemps possible. Vous avez jusqu'au 30 juillet, 19 heures, pour récupérer gratuitement ce jeu de zombies qui affiche une évaluation « très positive » sur la boutique de Valve.