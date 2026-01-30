Les essais gratuits pleuvent ce weekend sur Steam. Ce sont au total cinq jeux qui sont gratuits sur la plateforme pendant quelques jours, et ils sont très bons dans leur domaine.

Chaque semaine ou presque, Steam permet à l’ensemble de ses utilisateurs de tester gratuitement plusieurs jeux le temps d’un weekend. Ces essais, bien que temporaires, donnent accès au jeu de base ainsi qu’à l’ensemble des mises à jour déjà déployées. De quoi laisser amplement le temps de se forger un avis, seul ou avec des amis. Les titres concernés profitent par ailleurs de promotions, sachant que la progression est conservée en cas d’achat ultérieur. Voici donc le programme du weekend sur Steam.

Grounded 2, le jeu parfait pour jouer avec ses potes sur Steam ce weekend

Après plusieurs semaines d’attente, Grounded 2 accueille sa mise à jour la plus conséquente à ce jour. Pour l’occasion, Xbox et Obsidian ouvrent l’accès à toutes ces nouveautés afin de permettre au plus grand nombre de découvrir la suite de leur jeu multijoueur aux accents de Chérie, j’ai rétréci les gosses. Jusqu’au 2 février 2026 à 19h, les joueurs sur Steam peuvent ainsi tester les ajouts récents, parmi lesquels le Jardin communautaire, une nouvelle zone accompagnée de trois laboratoires inédits. Une bonne occasion de se faire un avis sur l’évolution de ce titre somme tout sympathique avec ses potes, et surtout gratuitement grâce à Steam.

Dead by Daylight gratuit sur Steam ce weekend

Incontournable des slashers asymétriques, Dead by Daylight est souvent mis à disposition gratuitement sur Steam lorsque des mises à jour importantes sont déployées. C’est une nouvelle fois le cas, avec le Chapitre 2 de Stranger Things qui est actuellement disponible. Pour rappel, l’extension apporte Dustin et Eleven, ainsi qu’une nouvelle version de Vecna. A tester gratuitement sur Steam donc jusqu’au 2 février 2026.

Bande-annonce en anglais

Sker Ritual, pour les fans du mode Zombies de COD à l'ancienne

Les jeux gratuits Steam du weekend mettent le plus souvent en avant des productions tournées vers le multijoueur compétitif, mais la coop a elle aussi droit à son moment de gloire. Jusqu’au 5 février 2026 à 19h, l’ensemble des utilisateurs de la plateforme peut ainsi essayer Sker Ritual, un FPS de survie coopératif présenté comme le successeur spirituel de Maid of Sker. Jouable seul ou jusqu’à quatre joueurs, le titre propose d’affronter des vagues d’ennemis aux capacités surnaturelles en s’appuyant sur un arsenal aux accents steampunk. Un jeu gratuit Steam qui devrait avant tout séduire les amateurs des modes Zombies des Call of Duty à l’ancienne.

Bande-annonce en anglais

Deep Rock Galactic, un excellent FPS gratuit sur Steam ce weekend

Encore un jeu gratuit Steam du weekend qui veut vous laisser tester ses nouveautés. Deep Rock Galactic a tout fraîchement accueilli sa saison 6. Cette dernière apporte une nouvelle mission, un biome inédit, trois nouveaux ennemis, un nouvel objectif secondaire ou encore un événement saisonnier. Vous avez jusqu’au 2 février 2026 à 19h00 pour tester ce nouveau contenu, seul ou avec des amis.

Bande-annonce de la saison 6 en anglais

Hotel Architect, pour les amoureux de gestion

Changement de décor avec ce cinquième et dernier jeu gratuit Steam du weekend. Hotel Architect vous propose de vous glisser dans la peau d’un hôtelier chargé de concevoir, bâtir et gérer des établissements toujours plus ambitieux aux quatre coins du monde. Il faudra composer avec avec des clients aux exigences variées, une logistique parfois capricieuse et la gestion du personnel, tout en surveillant ses finances. Comme les autres jeux gratuits Steam de ce weekend, celui-ci a également reçu une mise à jour conséquente en amont de sa sortie en version 1.0. Cette dernière introduit un système de formation de vieillissement du personnel, une refonte des attributs et des salaires, ainsi que de nouveaux objets, dont une machine manipulant l’âge. A tester gratuitement sur Steam jusqu’au 2 février 2026 à 19h00.