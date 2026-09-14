Steam propose toujours 5 gros jeux gratuitement, mais il ne vous reste plus que quelques heures pour en profiter. C'est le moment ou jamais de les tester.
Steam propose toujours ses 5 jeux gratuits du week-end à tous ses utilisateurs, mais il ne vous reste plus que quelques heures pour en profiter. Vous avez jusqu'à 19 h 00 ce lundi 14 septembre 2026 pour profiter de Borderlands 4, Mordhau, Crime Boss, Surviving Mars et F1 2025. Passé ce délai, il faudra mettre la main au portefeuille pour continuer d'y jouer, mais ces derniers sont également tous en promotion en ce moment.
Cinq jeux sont encore gratuits sur Steam, dont Borderlands 4
Toutes les bonnes choses ont une fin et, comme chaque semaine, l'offre des jeux gratuits de Steam a une date d'expiration. Que ce soient des jeux gratuits offerts définitivement à l'instar des jeux de l'Epic Games Store, ou simplement jouables durant, tous ces bons plans finissent par expirer à un moment ou à un autre. Dans le cas des 5 jeux du moment, ils sont gratuits jusqu'au lundi 14 septembre 2026 à 19 h 00 pétantes. Vous avez donc encore un peu de temps pour les essayer et vous laisser séduire. Il faudra toutefois passer à la caisse si vous voulez continuer votre partie en profitant des offres promotionnelles du moment.
Tous les jeux gratuits sur Steam jusqu'au 14 septembre 19h00
- Mordhau : un jeu multi médiéval qui fait la part belle aux combats sanglants et viscéraux mais aussi hyper immersifs. Retrouvez Mordhau gratuit sur Steam.
- Crime Boss Rockay City : Un Payday like où l'on enchaine les braquages pour briller dans le crime organisé. Mais ce qui fait le sel de l'expérience, c'est surtout la présence de grandes stars du cinéma d'action, comme Chuck Norris, Danny Trejo ou encore Michael Madsen et Danny Glover. Retrouvez le jeu gratuit sur Steam.
- Surviving Mars Relaunched : un jeu de gestion et de construction de base dans lequel on tente de coloniser Mars dans un univers rétrofuturiste. Une entreprise qui ne sera pas de tout repos entre les besoins des colons et l'hostilité de la planète rouge. Retrouvez le jeu gratuit sur Steam.
- F1 25 : Le dernier épisode en date de la licence de simulation de F1 acclamée. Le jeu va toujours plus loin dans sa quête du réalisme avec une modélisation des tracés et véhicules toujours plus fidèle ainsi que la présence de pilotes et d'écuries iconiques du sport auto. Retrouvez F1 25 gratuit sur Steam.
- Borderlands 4 : Le dernier shooter looter en date de la licence. On y incarne de nouveaux chasseurs de l'Arche en quête de trésors sur une planète inconnue dirigée par un cinglé que l'on ira combattre en passant. Un jeu d'une grande générosité et entièrement en monde ouvert cette fois. Retrouvez Borderlands 4 gratuit sur Steam
Borderlands 4, le plus gros jeu de la selection
Borderlands 4 est clairement le plus gros jeu proposé gratuitement ce week-end sur Steam. Et s'il se laisse approcher de la sorte, ce n'est pas pour rien. Le jeu de Gearbox fête en effet l'arrivée de son nouveau DLC narratif qui nous embarquera aux côtés de FL4K, l'un des chasseurs de l'Arche de Borderlands 3. Ce dernier va avoir besoin d'un coup de main pour régler une affaire qui va forcément se finir en bain de sang et en déluge de loot. Attendez-vous donc à une nouvelle région explorable, de nouvelles missions, des boss et des dizaines d'armes légendaires. Vous pouvez tester le jeu principal sur Steam gratuitement jusqu'à 19 h 00 ce lundi 14 septembre 2026, mais pour ce qui est des DLC, il faudra cependant passer à la caisse. Notez que le jeu et la plupart de ses autres extensions en profitent pour être en promo.