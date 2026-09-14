Steam propose toujours ses 5 jeux gratuits du week-end à tous ses utilisateurs, mais il ne vous reste plus que quelques heures pour en profiter. Vous avez jusqu'à 19 h 00 ce lundi 14 septembre 2026 pour profiter de Borderlands 4, Mordhau, Crime Boss, Surviving Mars et F1 2025. Passé ce délai, il faudra mettre la main au portefeuille pour continuer d'y jouer, mais ces derniers sont également tous en promotion en ce moment.

Cinq jeux sont encore gratuits sur Steam, dont Borderlands 4

Toutes les bonnes choses ont une fin et, comme chaque semaine, l'offre des jeux gratuits de Steam a une date d'expiration. Que ce soient des jeux gratuits offerts définitivement à l'instar des jeux de l'Epic Games Store, ou simplement jouables durant, tous ces bons plans finissent par expirer à un moment ou à un autre. Dans le cas des 5 jeux du moment, ils sont gratuits jusqu'au lundi 14 septembre 2026 à 19 h 00 pétantes. Vous avez donc encore un peu de temps pour les essayer et vous laisser séduire. Il faudra toutefois passer à la caisse si vous voulez continuer votre partie en profitant des offres promotionnelles du moment.

Tous les jeux gratuits sur Steam jusqu'au 14 septembre 19h00

Borderlands 4, le plus gros jeu de la selection

Borderlands 4 est clairement le plus gros jeu proposé gratuitement ce week-end sur Steam. Et s'il se laisse approcher de la sorte, ce n'est pas pour rien. Le jeu de Gearbox fête en effet l'arrivée de son nouveau DLC narratif qui nous embarquera aux côtés de FL4K, l'un des chasseurs de l'Arche de Borderlands 3. Ce dernier va avoir besoin d'un coup de main pour régler une affaire qui va forcément se finir en bain de sang et en déluge de loot. Attendez-vous donc à une nouvelle région explorable, de nouvelles missions, des boss et des dizaines d'armes légendaires. Vous pouvez tester le jeu principal sur Steam gratuitement jusqu'à 19 h 00 ce lundi 14 septembre 2026, mais pour ce qui est des DLC, il faudra cependant passer à la caisse. Notez que le jeu et la plupart de ses autres extensions en profitent pour être en promo.