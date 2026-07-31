Comme presque chaque semaine, Steam permet à tous ses utilisateurs de découvrir gratuitement une sélection de jeux le temps d'un weekend .L'initiative donne alors accès aux versions complètes des titres concernés, sans restriction de contenu, à l'exception des éventuels DLC payants, et avec toutes les mises à jour gratuites déployées à ce jour. Cette semaine encore, la plateforme mise sur une sélection éclectique, parfaite pour élargir ses horizons. Au total, 4 jeux sont gratuits sur Steam jusqu'au 3 août à 19h. En voici la liste et une présentation plus détaillée.

WWE 2K26 : dernier jeu de catch de la licence emblématique.

: dernier jeu de catch de la licence emblématique. Necesse : RPG en monde ouvert et en sandbox en pixelart.

: RPG en monde ouvert et en sandbox en pixelart. Tower Dominion : jeu de tower defense couplé à des mécaniques de roguelite.

: jeu de tower defense couplé à des mécaniques de roguelite. Reaper Actual : FPS d'extraction en monde ouvert en accès anticipé.

WWE 2K26 gratuit sur Steam ce weekend

On commence naturellement le programme du weekend avec le jeu le plus connu de cette sélection. WWE 2K26 a tenté de poursuivre l’évolution de la série, toujours à la recherche d’un équilibre parfois délicat entre simulation et spectacle. Une nouvelle itération qui peaufine le gameplay de la licence, avec des combats plus fluides, des animations qui gagnent encore en naturel ou encore une meilleure gestion de l’endurance. Ce premier jeu gratuit Steam du weekend a justement reçu une mise à jour importante la semaine dernière, marquant l’arrivée de la Saison 4 du Ringside Pass. Vous avez donc, pour rappel, jusqu’au 3 août 2026 pour monter sur le ring.

Necesse, un RPG en sandbox

Une pincée de Terraria, un soupçon de Core Keeper, et une bonne dose de gestion de colonie. Voilà la recette, visiblement gagnante au vu des retours très positifs des joueurs, de ce troisième jeu gratuit Steam du weekend. Derrière sa réalisation minimaliste se cache un RPG en monde ouvert généré procéduralement à l'infini, doublé d’un sandbox particulièrement dense. Le jeu fourmille d’activités, allant de l’exploration, à l’artisanat en passant par la construction, l’agriculture et la gestion des habitants du village, grande particularité de Necesse. Depuis le 30 juillet 2026, il faut également compter sur des romances et un nouveau système de personnalité pour les colons, qui ont désormais des loisirs (dont des courses en auto-tamponneuse) et des quêtes, auxquels s’ajoutent des biomes agrandis et des objets inédits. Le fruit de six mois de dur labeur selon le studio, à découvrir gratuitement sur Steam ce weekend.

Tower Dominion gratuit sur Steam ce weekend

Lui aussi particulièrement apprécié dans son genre, Tower Dominion a tenté, lors de sa sortie il y a un an, de marier tower defense et roguelite. Un mélange qui a manifestement trouvé écho auprès des joueurs, comme en attestent ses 86% d'évaluations positives sur la plateforme. Dans ce troisième jeu gratuit Steam du weekend, vous devez ainsi lutter contre une invasion extraterrestre en construisant vous-même et progressivement le champ de bataille grâce à des tuiles tirées aléatoirement entre chaque vague à repousser. A cela s’ajoutent 30 commandants et plusieurs factions et des améliorations qui se débloquent continuellement pour offrir une meilleure rejouabilité. Un jeu à découvrir gratuitement sur Steam jusqu’au 3 août 2026, donc.

Reaper Actual, pour les fans d'Escape from Tarkov

Difficile de ne pas penser à Escape from Tarkov, DayZ ou même The Division en voyant ce dernier jeu gratuit Steam du weekend. On y retrouve tous les codes du genre : un monde ouvert où plusieurs centaines de joueurs évoluent simultanément, des affrontements en PvP, des missions PvE et une progression façon MMORPG. Son lancement en accès anticipé en mai dernier est cependant très contrasté. Le jeu a visiblement encore beaucoup de chemin à faire, même si les récentes mises à jour ont déjà bien amélioré ses performances, problème le plus souvent pointé du doigt par les joueurs. Reaper Actual a reçu toute une batterie d’optimisations avant son weekend gratuit sur Steam et ça semble porter ses fruits. Les évaluations récentes grimpent à 96% d’avis positifs. Ce weekend gratuit sur Steam pourrait donc être l’occasion de le découvrir sous de meilleurs auspices ou de lui accorder une seconde chance.