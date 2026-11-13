Ce week-end, Steam vous propose d’essayer gratuitement un total de 4 jeux, avec de grosses licences mais surtout des expériences diverses et variées pour tous les publics.

Le week-end arrive, et comme toutes les semaines, cela signifie qu’il est l’heure pour Steam de proposer une nouvelle salve de jeux gratuits à l’ensemble de ses utilisateurs. Car la plateforme de Valve ne se contente pas de pratiquer des prix ultra compétitifs sur PC, elle permet aussi régulièrement aux joueurs de bénéficier de plusieurs jours de jeu gratuit. Et en ce moment, il y a de quoi faire avec pas moins de 4 jeux jouables gratuitement, parmi lesquels notamment Cities Skylines 2 et Deep Rock Galactic: Rogue Core.

Steam vous permet d’essayer 4 jeux gratuitement ce week-end

Oui, jusqu’au 16 novembre 2026, Steam vous propose d’essayer pas moins de 4 jeux gratuitement, ce qui vous offrira assurément de quoi vous occuper tout au long du week-end. D’autant plus qu’il y a de belles licences dans le lot, avec par exemple Cities Skylines 2 pour les amateurs de jeux de gestion, mais aussi Company of Heroes 3 pour les fans de stratégie. De son côté, Deep Rock Galactic: Rogue Core plaira aux joueurs en recherche d’action, tandis qu'IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad est fait pour les fans d’aviation. On fait le point sur les offres Steam du moment :

Cities Skylines 2 , jouable gratuitement jusqu’au 16 novembre à 19h , est un jeu de gestion dans lequel vous devez bâtir votre ville pour en faire une métropole florissante

, jouable gratuitement , est un jeu de gestion dans lequel vous devez bâtir votre ville pour en faire une métropole florissante Company of Heroes 3 , jouable gratuitement jusqu’au 16 novembre à 19h , est un jeu de guerre mêlant action, tactique et stratégie à travers deux campagnes épiques

, jouable gratuitement , est un jeu de guerre mêlant action, tactique et stratégie à travers deux campagnes épiques Deep Rock Galactic: Rogue Core , jouable gratuitement jusqu’au 16 novembre à 19h , est un jeu d’action roguelite à la première personne jouable de 1 à 4 joueurs

, jouable gratuitement , est un jeu d’action roguelite à la première personne jouable de 1 à 4 joueurs IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad, jouable gratuitement jusqu’au 16 novembre à 19h, est un jeu de simulation de combats aériens inspiré des grandes batailles

Découvrez Deep Rogue Galactic: Rogue Core, un roguelite coopératif

Parmi cette ribambelle de jeux éclectiques proposés par Steam cette semaine, Deep Rock Galactic: Rogue Core est alors probablement celui-ci qui est le plus susceptible de tirer son épingle du jeu. Il faut dire que sa dimension coopérative vous offre l’opportunité d’en profiter avec plusieurs de vos amis, en sachant que ce titre développé par Ghost Ship Games, disponible en accès anticipé depuis le mois de mai, plaira particulièrement aux fans d’expériences roguelite, dungeon crawlers et de science-fiction en recherche de défi.

Source : Steam