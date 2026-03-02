Steam régale les joueuses et joueurs PC avec pas moins de 4 jeux gratuits, dont de très bons et même une grosse nouveauté à tester en avance. Mais dépêchez-vous pour en profiter.

Si vous cherchez des nouveautés à découvrir, Steam pourrait avoir ce qu'il faut avec ses jeux gratuits. La plateforme de Valve n'en finit pas de vous gâter. Entre les titres à essayer temporairement et celui à garder à vie, vous allez avoir de quoi faire. D'autant que la plupart sont excellents. Seulement, l'offre va bientôt s'achever pour une partie de la sélection, alors faites vite.

Farmer’s Life, une très bonne simulation à tester gratuitement sur Steam

La vie de ferme vous tente ? Eh bien vous pouvez tenter l'aventure virtuellement et surtout gracieusement grâce à Steam. Farmer's Life, le titre de FreeMind, est à essayer sans rien débourser à l'occasion des 10 ans de Stardew Valley. Dans un cadre rustique, prenez-vous de votre élevage et entretenez vos cultures. Vendez vos récoltes et vos matériaux au commerce du coin et partez même à la chasse pour obtenir d'autres ressources. En somme, relevez les défis quotidien d'un exploitant, allez à la rencontre du voisinage et créez-vous des souvenirs uniques. Le jeu est gratuit sur la boutique de Valve jusqu'à ce soir, lundi 2 mars, 19 heures dernier délai. Avec une moyenne « très positive » de la part du public, ce serait dommage de ne pas l'essayer.

Marathon, le FPS événement à tester gratuitement

À trois jours de la sortie, vous pouvez encore essayer Marathon gratuitement. Bungie a créé le « serveur Slam » spécialement pour les curieux qui voudraient se faire leur opinion avant le lancement. Ainsi, vous pouvez faire vos premiers pas sur Tau Ceti IV et commencer à vous familiariser avec ce nouvel extraction shooter. Les joueuses et joueurs répondent déjà présents pour vous promettre des parties engagées. D'autant plus que cette période d'essai vous fait déjà gagner des récompenses. Alors profitez-en encore aujourd'hui, le 2 mars, jusqu'à 19 heures.

Hell Let Loose, le jeu gratuit de guerre sur Steam

Des batailles réunissant jusqu'à 100 joueurs (50v50) dans un contexte de Seconde Guerre mondiale, voilà ce que vous propose Hell Let Loose. Ce FPS sans concession promet des moments épiques dans des combats à grande échelle. Qui plus est, il propose de revivre des affrontements inspirés de véritables événements de 1939-1945. Alors qu'un opus dédié à la Guerre du Vietnam est sur le point de sortir, c'est l'occasion de découvrir si la formule vous plaît. Mais ne tardez pas trop. Le jeu est gratuit sur Steam jusqu'à aujourd'hui, le 2 mars, 19 heures dernier délai.

Just Move Clean City Messy Battle, le nouveau jeu gratuit de Steam

Envie d'un défouloir simple et efficace ? Just Move Clean City Messy Battle pourrait bien être le jeu gratuit. Dans une ville dont s'empare le chaos, vous contrôler un personnage qui tire automatiquement sur ses cibles une fois assez proche. L'objectif est de nettoyer les 10 cartes des ennemis avec plus d'une centaine de missions à remplir. Pour vous aider, comptez sur un arsenal de 5 armes différents. D'ordinaire proposé à 15 €, le titre est ici offert par Steam. Une bonne affaire donc puisque vous pourrez le garder à vie. Récupérez-le d'ici au 4 mars 2026, 19 heures.

© daminggede.