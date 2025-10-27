C'est le moment de vous rendre sur Steam. PCistes ou adeptes de la console nomade de Valve, quatre jeux gratuits vous attendent, certains à garder à vie et d'autres dont il faut profiter en urgence.

Ils n'attendent que vous. Un quatuor vidéoludique s'offre à tout le monde sur Steam. C'est une occasion en or pour vous de découvrir les quatre jeux gratuits du moment sans rien avoir à débourser. De plus, deux d'entre eux resteront éternellement dans votre bibliothèque, à condition de les récupérer dans les temps. Les autres, eux, ne sont accessibles que jusqu'à ce soir, 18 heures dernier délai. Il est donc temps de foncer si vous ne souhaitez passer à côté.

Gunfire Reborn, un jeu gratuit pour les fans de FPS

Commençons par un jeu gratuit au croisement des genres. Gunfire Reborn est un jeu d'aventure en FPS qui allie une dimension roguelite à tout un aspect RPG. Partez en expédition en solo ou en multi jusqu'à 4 joueurs pour remplir diverses missions dans des niveaux générés aléatoirement. En plus de votre arsenal, vos héros disposes de compétences magiques uniques. Trouvez votre style de jeu et défiez la mort dans ce titre indépendant déjà très apprécié des joueuses et joueurs Steam avec des évaluations « extrêmement postitives ». Il est à tester jusqu'à ce lundi 27 octobre, 18 heures.

Legacy Steel & Sorcery, encore un peu de magie sur Steam

Si le précédent jeu gratuit tient de la fantasy, ce deuxième va encore plus loin. Legacy Steel & Sorcery vous plonge dans un univers riche et merveilleux, où action et combat vous attendent. Pensez comme un jeu d'extraction en PvPvE, il mettra vos compétences à rude épreuve, aussi bien pour survivre face à un environnement hostile, rempli de créatures qui veulent votre peau, mais aussi des autres joueurs qui comptent bien vous dépouiller de votre butin. À vous de ruser pour l'emporter ! D'autant plus que Notorious Studios rend sa production accessible exceptionnellement jusqu'à ce soir, 18 heures, afin de faire découvrir sa saison 3 au plus grand nombre.

911 Operator, un nouveau cadeau de Steam

Celui-ci, vous l'avez peut-être déjà récupéré sur l'Epic Games Store. Cette fois, c'est Steam qui vous en fait cadeau. 911 Operator, le jeu de gestion qui vous place dans la peau d'un opérateur du SAMU vous est offert en ce moment. Répondez à des appels d'urgence et prenez les meilleures décisions possibles pour intervenir. Le concept, développé par Jutsu Games, a de quoi étonner mais se révèle vite captivant. Tout un tas d'incidents différents se présentent à vous et leur résolution ne dépend que de vos choix. Saurez-vous faire les bons ? Pour le savoir, ajouter ce jeu gratuit à votre bibliothèque d'ici au 29 octobre (19h) pour en profiter à vie.

Distant Space, un jeu gratuit à garder et il est aussi bon qu'un classique

Ça fait combien de temps que vous n'avez pas joué à Space Invaders ? Il est temps de rattraper le temps avec Distant Space, un peu de PixelMouse directement inspiré de cet énorme classique de l'histoire du jeu vidéo. Prenez part à une bataille spatiale savoureusement rétro, avec un direction artistique qui va jusqu'à reprendre le look des productions nées sur oscilloscope il y a de ça 60 ans. Amateur d'arcade, il devrait en outre avoir de quoi vous plaire par sa nervosité et un défi loin d'être simple. Pour repousser la menace alien, récupérez donc ce jeu sur Steam gratuitement avant le 31 octobre (18h) et gardez-le à vie.

© PixelMouse.