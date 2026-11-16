Il est encore temps de jouer aux jeux gratuits Steam du week-end. La plateforme de Valve vous donne exceptionnellement accès à 4 titres habituellement payants. Seulement, l'offre est temporaire et elle prendra fin ce soir. Vous avez jusqu'à 19 heures pour au moins faire vos armes sur celui ou ceux qui vous tentent. On vous donne la liste ci-dessous.

Tous les jeux gratuits Steam jusqu'au 16 novembre 2026

Envie de faire des découvertes ? Les jeux gratuits Steam sont là pour ça. Du 13 au 16 novembre 2026, 19 heures dernier délai, vous pouvez tester 4 titres différents grâce à la plateforme de Valve. En plus de cela, il y a des licences bien connues dans lot. Dès lors, si vous n'avez jamais mis la main dessus, c'est le bon moment d'essayer. Et si vous vous intéressez à la période de la Seconde Guerre mondiale, vous aurez aussi de quoi faire. Voici la liste complète :

Cities Skylines 2 , city-builder dans lequel vous partez d'une map vierge pour bâtir une métropole florissante.

, city-builder dans lequel vous partez d'une map vierge pour bâtir une métropole florissante. Company of Heroes 3 , RTS intense sur le front méditerranéen de la Seconde Guerre mondiale.

, RTS intense sur le front méditerranéen de la Seconde Guerre mondiale. Deep Rock Galactic: Rogue Core , shooter coopératif jusqu'à 4 joueurs qui vous plonge dans des grottes générées de façon procédurale.

, shooter coopératif jusqu'à 4 joueurs qui vous plonge dans des grottes générées de façon procédurale. IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad, simulateur de vol de combat dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale.

Découvrez Cities Skylines 2, le city-builder qui s'offre une rédemption en 2026

Les jeux gratuits Steam de ce week-end pourraient bien être l'occasion de donner une chance à Cities Skylines II. Suite tant attendu d'un premier épisode qui avait su s'imposer comme un concurrent solide à SimCity, il s'était pourtant révélé assez décevant à sa sortie. Pour autant, les équipes d'Iceflake et Colossal Order n'ont pas lâché. De mise à jour en mise à jour, le city-builder a corrigé ses défauts et perfectionné sa formule. Ainsi, il vous invite à poser les fondations d'une ville grandissante et prospère. Gérez la construction, les services publics, les transports et bien sûr le budget pour aider au développement de votre propre métropole. Vous avez jusqu'à ce soir, 19 heures, pour y jouer gratuitement.