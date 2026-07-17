Si vous ne savez pas à quoi jouer ce week-end, Steam a ce qu'il vous faut. La plateforme de Valve vous fait jouer à trois jeux gratuits et il y en a pour tous les goûts. Ces jeux, ce sont MindsEye, Super Battle Golf et Empyrion. Dès maintenant et jusqu'à lundi soir, le 20 juillet à 19 heures, vous pouvez en profiter autant que vous voulez sur PC. C'est vraiment une occasion à saisir.

Trois nouveaux jeux gratuits à essayer sur Steam

Quand on hésite à acheter un jeu ou qu'on a peur d'être déçu après un achat, le mieux est de pouvoir tester un jeu au préalable. C'est pourquoi l'initiative de Steam à mettre en place des week-end durant lesquels vous pouvez jouer à une sélection de jeux gratuits exceptionnellement vaut le coup. Jusqu'au 20 juillet, 19 heures, ce sont trois titres qui s'offrent à vous temporairement :

MindsEye

Super Battle Golf

Empyrion - Galactic Survival

MindsEye, le jeu gratuit s'est-il rattrapé depuis le flop de 2025 ?

Embarquez pour une aventure dans un monde futuriste imaginée par un ancien de GTA. Dans MindsEye, vous incarnez Jacob Diaz, un ex-soldat pris d'amnésie mais équipé d'un implant neuronal qui lui permet d'interagir avec cette ville géante où l'IA est dominante. Bien que le jeu ait été un flop monumental, obtenant la pire note Metacritic de 2025, le studio n'a pas lâché. Depuis plus d'un an, il travaille activement à le patcher. On peut dire qu'il a un peu repris du poil de la bête depuis. Le fait qu'il soit parmi les jeux gratuits de Steam est l'opportunité idéale pour voir de vous-mêmes ce que TPS solo vous réserve vraiment.

Super Battle Golf, entrez sur le green grâce à Steam

Qui a dit que le golf était un sport lent et ennuyeux ? Super Battle Golf transforme le green en véritable champ de bataille pour des parties multijoueur jusqu'à 8 où chacun est convié à emmener la balle dans le trou. Mais le chaos s'installe dès lors que tout le monde frappe en même temps, sur le même terrain. Attention à ne pas percruter les autres joueurs avec votre balle. À moins que ce ne soit le but justement ? Avec des évaluations Steam “très positives” accordées par plus de 8 000 personnes, c'est un jeu gratuit qui vaut le détour ce week-end.

Empyrion Galactic Survival, le Minecraft de l'espace est gratuit sur Steam

Envolez-vous pour des planètes générées de façon procédurale dans Empyrion Galactic Survival. Entre survie et construction, c'est tout un univers à découvrir qui vous attend. Récoltez des ressources et bâtissez des abris de plus en plus sophistiqués pour assurer votre existence sur chaque territoire. Plus modeste qu'un No Man's Sky, le jeu d'Eleon Games a pourtant su séduire par l'immense liberté qu'il laisse aux joueurs. Il rappelle un peu Minecraft, mais dans un cadre spatial. Là encore, les retours des joueurs Steam sont élogieux. Alors profitez de ce jeu gratuit jusqu'au 20 juillet.