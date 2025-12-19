Les joueurs PC auront été gâtés cette semaine. Steam remet le couvert avec trois nouveaux jeux gratuits à conserver indéfiniment si vous les ajoutez à temps à votre bibliothèque.

La saison des cadeaux a déjà commencé pour les joueurs PC. L'Epic Games Store a lancé son calendrier de l'Avent. Désormais, pendant deux semaines, la boutique offrira un nouveau jeu gratuit mystère chaque jour. Les festivités ont débuté avec Hogwarts Legacy et se poursuivent avec un excellent roguelike. En attendant de découvrir l'identité du troisième cadeau de Noël, Steam a également décidé de sortir trois nouveaux jeux gratuits à garder de sa hotte.

Trois jeux gratuits Steam à garder

Ce sont donc trois nouvelles productions variées que vous pouvez récupérer gratuitement sur la plateforme en ce moment. Rappelons qu’une fois ajoutés à votre bibliothèque, ces trois jeux gratuits Steam y resteront à vie, à condition de les réclamer avant la fin de l'offre, dont la durée varie selon le cadeau. Pour les obtenir, il suffit de cliquer sur le bouton dédié à chaque jeu, puis, une fois sur la page, de chercher le bouton vert « Ajouter au compte ». S’il n’apparaît pas immédiatement, n’hésitez pas à faire défiler la page. Voici sans plus attendre une présentation des trois nouveaux jeux gratuits Steam.

100% Orange Juice, un jeu de plateau multi

On commence avec la curiosité de la sélection. 100% Orange Juice est un jeu de plateau multijoueur qui réunit l’ensemble des personnages emblématiques de la licence et permet à jusqu’à quatre joueurs de s’affronter. Cartes à collectionner, personnages aux compétences uniques, combinaisons de combats quasi infinies et quatre campagnes solo pour les plus curieux sont au programme de ce jeu gratuit Steam. Attention cependant, le français n’est pas pris en charge, mais vu le peu de texte dans le jeu, cela ne devrait pas poser de problème. Vous avez jusqu’au 22 décembre à 19h00 pour l'ajouter à votre bibliothèque.

Bande-annonce en anglais

Toy Tinker Simulator, le jeu gratuit Steam parfait pour Noël

On continue avec le second jeu gratuit Steam à garder à vie, parfait pour la période de Noël. Toy Tinker Simulator vous plonge dans un atelier de création de jouets, où vous incarnez un inventeur passionné chargé de concevoir et réparer des jouets en utilisant des pièces et matériaux variés grâce à quelques puzzles. Vous avez jusqu’au 21 décembre 2025 pour le réclamer.

Bande-annonce en anglais

Rat Quest, un plateformer gratuit

On termine avec une dernière curiosité, Rat Quest. Un plateformer dans lequel vous incarnez un rongeur déterminé à atteindre son précieux : du délicieux fromage. Mais la vie d’un rat n’est pas facile, et la moindre chute peut être fatale. Ce jeu gratuit Steam est régulièrement mis à jour et recevra même du contenu inédit ainsi qu’un DLC l’année prochaine. Vous avez jusqu’au 25 décembre à 19h00 pour le récupérer.

