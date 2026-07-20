Le week-end d'essai de Steam s'achèvera ce soir. Vous avez encore quelques heures pour profiter de 3 jeux gratuits sans restriction et de vous faire votre avis.

Si vous êtes en quêtes de nouveautés pour votre backlog, Steam vous laisse essayer 3 jeux gratuits pour une durée limitée. Jusqu'à ce soir, 19 heures, vous pouvez essayer Empyrion, MindsEye et Super Battle Golf sur PC. C'est l'occasion parfaite pour vous faire une idée avant de passer à la caisse en profitant des promos, ou tout bonnement de les terminer. On vous les fait découvrir.

Les jeux gratuits de Steam encore dispo le 19 juillet 2026

Ce week-end, Steam vous a donné accès à trois nouveaux jeux gratuits. Mais ceux-là vont bientôt redevenir payants, puisque l'opération prendra fin à 19 heures, ce lundi 20 juillet. Si vous n'avez pas encore eu le temps de les essayer, voici les trois titres en question :

Empyrion - Galactic Survival : jeu de survie dans un monde spatial généré de façon procédurale.

: jeu de survie dans un monde spatial généré de façon procédurale. MindsEye : TPS futuriste créé par un ancien cadre de GTA.

: TPS futuriste créé par un ancien cadre de GTA. Super Battle Golf : mutijoueur sportif principalement axé sur le fun et l'humour.

Empyrion Galactic Survival, un jeu de survie spatiale qui va vous happer pendant des heures

On commence par Empyrion Galactic Survival. Un titre qui résume grosso modo le concept du jeu : la survie dans l'espace pour reconstruire un empire en quelque sorte. Ce bac à sable galactique vous fait voyager sur une tonne de planètes générées de manière procédurale où il ne vous reste plus qu'à bâtir votre base. Vous récoltez des ressources, combattez des espèces hostiles et construisez toutes les infrastructures dont vous avez besoin pour accueillir votre colonie. Le jeu est gratuit sur Steam jusqu'à ce soir et profite d'une remise de -60 % jusqu'au 23 juillet si bien que vous pouvez l'acheter pour 5,99 € au lieu de 19,99 € s'il vous a convaincu.

MindsEye fait partie des jeux gratuits de Steam, l'occasion de l'essayer sans rien débourser

Le nom de Leslie Benzies vous dit quelque chose ? Il s'agit du fondateur de Build a Rocket Boy et un ex-vétéran de Rockstar Games. En ouvrant son propre studio, l'homme avaient de grandes ambitions qu'il a tentées de cristalliser dans MindsEye, un jeu d'action-aventure narratif dans un monde futuriste, entre Cyberpunk et GTA. Si la promesse de grandeur était là sur le papier, le titre a finalement fait le buzz plus pour ses bugs que ses qualités. Un peu plus d'un an après sa sortie, les curieux peuvent profiter qu'ils soient parmi les jeux gratuits de Steam pour enfin en faire l'expérience.

Super Battle Golf, pour vous amuser en multijoueur

Histoire de varier les plaisirs, le dernier jeu gratuit de Steam aujourd'hui est Super Battle Golf. Ce n'est ni plus ni moins qu'un jeu qui vous propose des batailles de golf (oui, vous avez bien lu) en multi jusqu'à 8. Tous ensemble sur le green, vous devez être le plus rapide à mettre la balle dans le trou. Mais la concurrence est rude. Rusez alors pour saboter la partie de vos adversaires et vous assurer la première place. Une expérience très bien notée qui vaut le détour pour vous amuser à plusieurs.