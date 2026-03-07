Les offres à ne pas manquer s’enchaînent et ne se ressemblent pas sur Steam en ce moment. Très régulièrement, la plateforme de Valve propose en effet à ses utilisateurs de profiter d’une série de jeux, que ce soit en bénéficiant de prix réduits comme dans le cas d’Hitman récemment, ou en ayant droit à plusieurs jours d’essai gratuit accompagnés de belles promotions pour l’occasion. Et c’est d’ailleurs précisément ce dont il est question aujourd’hui, avec trois nouveaux titres jouables gratuitement sur Steam pendant les prochains jours.

Trois excellents jeux jouables gratuitement sur Steam

À commencer par Cities Skylines, city-builder développé par Colossal Order et édité par Paradox Interactive. Disponible depuis 2015, ce dernier s’est rapidement imposé comme un coup de cœur pour les amateurs de jeu de gestion, dont l’objectif est ici de construire une ville tout en gérant l’ensemble des infrastructures publiques. Il suffit de jeter un œil du côté des évaluations de la communauté Steam, qualifiées de « très positives » avec des milliers d’avis, pour s’en rendre compte. Et c’est donc à tester gratuitement jusqu’au 9 mars à 18h (heure française).

Il en va de même pour Parkitect, un autre jeu de gestion développé et édité par Texel Raptor en 2018, qui invite quant à lui les joueurs à construire et administrer un parc d’attraction. Bourré de possibilités, le titre permet ainsi à ceux qui le souhaitent de donner vie au parc de leurs rêves, tout en s’assurant bien sûr du bien-être des visiteurs en parallèle. Et la bonne nouvelle dans tout cela ? Steam vous propose également pour l’occasion de récupérer gratuitement le DLC du jeu, Booms & Blooms, que vous pourrez alors conserver à vie si vous achetez Parkitect.

Enfin, toujours jusqu’au 9 mars à 18h, les utilisateurs de la plateforme de Valve pourront également s’essayer à The Riftbreaker, un jeu de survie et de construction qui dénote de ses prédécesseurs par ses touches d’action et de RPG, mais aussi son approche multijoueur. Car oui, le titre d’EXOR Studios, bien que jouable en solo, est aussi jouable jusqu’à quatre joueurs, qui peuvent alors travailler de concert pour mener à bien leur mission. Et à en croire les évaluations Steam, le public semble conquis par ce titre disponible depuis 2021.

Des promotions à prix cassés

Bien sûr, comme toujours, Valve accompagne alors ces jours de jeux gratuits par de belles promotions, qui permettent aux utilisateurs qui le souhaitent de prolonger l’aventure à prix réduit. Ainsi, si l’un ou l’autre de ces titres vous plaît, sachez que vous disposerez de plusieurs jours supplémentaires pour vous les procurer sans devoir casser votre tirelire. On parle notamment d’une offre à 2.79€ pour Cities Skylines jusqu’au 12 mars, d’une offre à 8.49€ pour Parkitect jusqu’au 13 mars, et enfin d’une offre à 9.89€ pour The Riftbreaker jusqu’au 19 mars.

Source : Steam