Suprise ! Il y aura bien un State of Play ce mois-ci et il arrive encore plus tôt que prévu. Au programme, des jeux PS5, PSVR 2 et PS4. Voici tout ce que l'on sait.

Surprise matinale. Sony a annoncé un nouveau State of Play en marge du Tokyo Game Show. Pas de gros Showcase comme à l’accoutumée, mais un événement de plus petite envergure. Voici quand et comment regarder cette conférence.

La rentrée sera riche en annonces. Alors que le Tokyo Game Show 2022 ouvrira ses portes dans deux petits jours, les gros éditeurs sont enfin prêts à communiquer. En plus du Nintendo Direct de cet après-midi, les joueurs auront également un State of Play pour le mois de septembre. Le rendez-vous est donné ce mardi 13 septembre à 23h59, heure française, sur Twitch et sur YouTube.

Attention toutefois, il ne s’agit en aucun cas d’un PlayStation Showcase, événement de plus grande envergure. La conférence de ce soir durera en effet environ 20 minutes, avec des annonces autour de nouveaux projets, ainsi que du gameplay et des mises à jour sur des jeux déjà connus de la PS5, PS4 et du PS VR 2.

A quoi s'attendre ? Quels jeux PS5 et PSVR 2 seront montrés ?

« Cette nouvelle présentation vous réserve des mises à jour stupéfiantes de nos incroyables partenaires japonais et quelques surprises d’autres développeurs du monde entier », explique Sony dans son billet de blog officiel. TGS 2022 oblige, l’accent sera avant tout mis sur les jeux japonais, mais on peut s’attendre à voir les prochaines grosses sorties occidentales. Au total, ce seront « 10 jeux bientôt disponibles sur PS5, PS4 et PSVR 2 » qui seront montrés pendant le State of Play. Mais lesquels ?

Présent d’une certaine manière au Tokyo Game Show 2022, Final Fantasy 16 avait promis de donner des nouvelles bientôt. Peut-être que le JRPG attendu pour 2023 fera une apparition au State of Play, au même titre que Resident Evil 4 Remake. Du côté PS VR 2, les yeux se tournent naturellement vers Horizon Call of the Moutain, mais aussi Resident Evil Village, qui sera compatible avec le nouveau casque. Évidemment, difficile de ne pas imaginer que God of War Ragnarok ne soit pas montré pendant l’événement, même si on peut imaginer que la prochaine grosse exclusivité revienne dans son propre State of Play à l’approche de sa sortie. Les candidats sont nombreux, mais avec les conférences de cet acabit mieux vaut tempérer son engouement. On n'est cependant pas à l'abri de jolies surprises.