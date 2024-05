Le State of Play de ce soir a mis le paquet en terme d'annonces sur PS5 et PSVR 2. Beaucoup de jeux attendus et quelques surprises ! On fait le tour de toutes les annonces.

Pressenti depuis un moment, fruit de nombreuses rumeurs, le State of Play de ce mois de mai 2024 a bien eu lieu et Sony n’y a pas été avec le dos de la cuillère. La firme nous l'avait dit, il y aurait plus d’une dizaine de titres PS5 et PSVR 2 présentés, dont certaines grosses sorties first party à venir plus tard cette année.

Un State of Play bourré d'annonces dont des surprises sur PS5 et PSVR 2

Une conférence chargée qui a tenu un peu plus d’une trentaine de minutes, au menu des gros jeux PS5, comme prévu, mais également des surprises, notamment sur PSVR 2. God of War Ragnarok était notamment présent pour nous faire une grosse annonce. Kratos rejoindra prochainement une nouvelle plateforme et les joueurs n'ayant pas encore pu tester le jeu pourront enfin s'en donner à cœur joie. Silent Hill 2 Remake était lui aussi invité à la fête avec une grosse annonce sous le bras, sa date de sortie. Le jeu de Konami débarque dès la fin de l'année et compte bien nous faire frissonner. C'est ce que compte aussi faire Until Dawn Remake d'ailleurs, lui aussi de passage ce soir au State of Play avec du gameplay.

Il y a aussi eu de très grosses stars ce soir avec notamment Concord, le prochain FPS compétitif à la croisée d'Overwatch 2 et Destiny 2. Le jeu promet des combats endiablés en 5v5 dans la peau de plus d'une dizaine de héros drastiquement différents. Difficile pour le moment de tirer de quelconques conclusions, si ce n'est que ça a l'air très nerveux et particulièrement stratégique. Ou encore Monster Hunter Wilds, le mastodonte de Capcom qui nous en a littéralement mis plein la vue. Ça promet ici du très, très lourd : créatures gigantesques, effets météo assez impressionnants.

Des jeux PSVR 2 et des surprises

On a aussi eu droit à de jolies surprises avec notamment l'annonce d'Astro Bot ! Le petit robot de la Team Asobi sera bel et bien de retour et compte mettre lui aussi le paquet. Plateforme amusant, couleurs chatoyantes… c'est ultra prometteur. Tout aussi beaux, deux jeux surprenants ont été annoncés : Where Winds Meet, un action-RPG en monde ouvert dans le folklore asiatique, ainsi que Ballad of Antara, lui aussi très inspiré par le folklore venu d'Asie. Ce dernier sera lui aussi un action-RPG artistiquement impressionnant à venir pour 2025.

Asie encore, un nouveau Dynasty Warrior a lui aussi été annoncé ce soir avec, enfin, une véritable évolution graphique. Plus que jamais, le jeu misera sur les affrontements de masse avec des centaines d'ennemis à l'écran, mais semble s'être nettement amélioré en termes d'animation et de détails. Enfin, quelques jeux VR étaient présents, notamment Skydance's Behémoth, un action RPG qui nous plongera dans un monde glacial et fantastique. Combats au corps à corps et à distance sont au programme. On y affrontera non seulement des créatures comme des squelettes ou des soldats, mais également de véritables titans impressionnants. Là aussi, c'est très prometteur. Et pour les plus courageux, c'est le prochain Alien Rogue Incursion qui vous tend les bras. Dès cette fin d'année, vous pourrez plonger dans l'un des univers de science-fiction les plus cultes et affronter les xénomorphes, glaçant…

Concord met le paquet avec du gameplay, une nouvelle bombe de la PS5 ?

Le nouveau jeu service de la PS5 qui mise très gros.

God of War Ragnarok et sa grosse annonce du State of Play

Les joueurs PC vont être aux anges.

Monster Hunter Wilds promet d'être monstrueux et nous le prouve !

Du gameplay de fou, sortie prévue en 2025 !

Silent Hill 2 Remake se montre un peu avant son gros show

Sortie prévu le 8 octobre 2024 sur PS5 et PC !

Until Dawn Remake dévoile du gameplay au State of Play

On sait enfin quand le jeu sortira !

ASTRO BOT : une exclusivité PS5 très attendue enfin officialisée !

Une grande aventure qui fait rêver pour le petit robot !

Where Winds Meet, une nouvelle sensation venue d'Asie ?

Une nouvelle claque à la Black Myth Wukong ?

Ballad of Antara, l'une des surprises du State of Play !

Rendez-vous en 2025 pour en prendre plein les yeux !

Dynasty Warriors Origins : le retour de la légende

Le papa du Musou enfin de retour en 2025, en très grande forme !

Alien Rogue Invasion : un nouveau passager effrayant en VR !

Le premier jeu Alien en VR va nous faire peur fin 2024 !

Skydance's Behemoth : du gameplay en VR qui donne envie

Un autre jeu VR présenté durant le State of Play qui s'annonce prometteur !

Marvel Rivals : une belle annonce pour le hero-shooter du MCU

Une bêta fermée bientôt pour un autre concurrent sérieux à Overwatch !

Path of Exile 2 mis en vedette au State of Play avec une bonne nouvelle

Diablo 4 aura bientôt du souci à se faire !