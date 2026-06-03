Le State of Play a dévoilé un jeu surprise qui a tout pour plaire aux amateurs de conduite et de cascades comme on en a l'habitude dans un GTA typiquement.

Hier, PlayStation livrait une conférence de haute volée ponctuée de nombreuses annonces inattendue. Parmi les nouveautés révélées durant ce State of Play, un titre a retenu notre attention, réveillant des sensations prometteuses. Développé par un studio de confiance, il a tout du jeu idéal pour les joueuses et joueurs qui n'ont pas froid aux yeux, en particulier quand il s'agit de faire des cascades dans un GTA par exemple.

Après GTA, devenez un pilote cascadeur dans ce jeu

Si, comme nous, vous repérez les rampes et tremplins dès que vous pilotez un véhicule dans un GTA, alors cette world premiere du State of Play a toutes les chances d'éveiller votre curiosité. Stuntman Hollywood, c'est LE jeu de simulation de cascade motorisée. Lancée en 2002, la licence vous place dans la peau d'un professionnel pour à conduire des véhicules à deux ou quatre roues et réaliser les meilleures figures dans des conditions de tournage, comme au cinéma.

Tant qu'on parle de cinéma, si Stuntman Hollywood porte ce nom, c'est justement parce qu'il permet de conduire, entre autres, certains véhicules iconiques du grand comme du petit écran. Le trailer nous donne un aperçu de K.I.T.T. de K2000 ou encore la DeLorean de Retour vers le futur. Et ça, ça pourrait bien faire rougir n'importe quel GTA.

On notera en plus que Stuntman Hollywood est développé par Saber Interactive. C'est donc une équipe habituée de la conduite en tout genre, à qui on doit notamment MudRunner et SnowRunner, qui est aux commandes. Donc si vous avez le goût du risque en conduisant dans GTA ou que vous avez aimez les circuits à la HotWheels, retenez bien ce titre.

Bien que dévoilé au State of Play de ce mois de juin 2026, Stuntman Hollywood sortira sur PS5, mais aussi sur Xbox Series X|S et PC (Steam). Par contre, Saber Interactive n'a pas encore donné de date précise.