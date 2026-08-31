Le prochain State of Play refait parler de lui et pourrait bien être diffusé dans les prochaines semaines. Qu'attendre de cette prochaine grosse conférence ?

La Gamescom 2026 vient à peine de fermer ses portes que l'on parle déjà des prochains gros rendez-vous à venir. Le prochain State of Play semble se confirmer une fois de plus pour le mois de septembre, bien que rien ne soit officiel pour le moment. Un événement qui serait imminent et que l'on imagine d'ores et déjà très chargé en annonces.

Une State of Play pour septembre 2026 ? Ca se confirme

L'informateur Nate the Hate, réputé pour avoir le nez fin en règle générale, a été interrogé au sujet du prochain State of Play par des utilisateurs. S'il n'a visiblement pas de date précise à nous fournir pour le moment, il réitère bien ses dires en affirmant qu'un State of Play est « incroyablement probable et imminent ». PlayStation serait donc en train de nous concocter un nouveau rendez-vous dans les prochaines semaines si tout va bien.

Ça fait déjà plusieurs années que PlayStation diffuse ses grosses conférences en septembre. En règle générale, ces rendez-vous se déroulent durant la seconde ou troisième semaine du mois. Ce n'est donc pas vraiment une surprise, on attend maintenant une date précise.

Qu'attendre du prochain gros rendez-vous de PlayStation ?

Quoi qu'il en soit, PlayStation a encore pas mal de jeux à nous montrer. Phantom Blade a eu le droit à son propre State of Play en août dernier et il serait donc étonnant d'en voir davantage si peu de temps après. Marvel's Wolverine arrive quant à lui dans les prochaines semaines. S'il est de passage lors d'un prochain gros rendez-vous, ce sera surtout pour passer une tête, histoire de nous rappeler que c'est LA grosse sortie PlayStation de la rentrée.

God of War Laufey et Intergalactic seraient de bons candidats. Deux jeux extrêmement attendus. Ce sont tous deux d'énormes exclusivités et l'on sait que PlayStation a décidé de se recentrer dessus. Avec Marvel's Wolverine fraîchement dispo, la communication autour des prochaines exclusivités pourrait donc s'amorcer. On imagine également assez bien Resident Evil Veronica se dévoiler davantage. Capcom est un habitué des State of Play et son jeu est encore très mystérieux, ce serait l'occasion parfaite.