En marge du Tokyo Game Show 206 qui ouvrira ses portes du 17 au 21 septembre, Sony a tenu son State of Play annuel durant cette période. Une double conférence même puisque le constructeur a légèrement changé ses habitudes en enchaînant avec la seconde édition de son State of Play Japan et en optant pour un horaire beaucoup plus tôt que d’habitude. Les joueurs les plus médisants, ou les plus réalistes, c’est selon votre positionnement, diront qu’il fallait y voir là le signe d’une prise de parole timide dans un contexte particulièrement tendu pour le constructeur. Depuis l’annonce de la fin de la production de jeux physiques en 2028, PlayStation a déchaîné les foudres de sa communauté et le fossé entre le constructeur et ses joueurs, pourtant de fervents défenseurs de la marque autrefois, se creuse toujours plus. Ce State of Play de septembre 2026 en est encore la preuve.

Le State of Play de septembre 2026, un fiasco marketing ?

« A part quelques grands jeux, ça doit être le pire State of Play de tous les temps », pouvait-on lire seulement quelques minutes après la fin de la diffusion des deux conférences. Un sentiment partagé par de nombreux internautes, notamment des fervents fans de la marque. « Je n’en attendais rien, mais c’était vraiment une catastrophe », commente un autre joueur PlayStation. L’ouverture du State of Play sur plusieurs minutes du film Resident Evil aurait dû donner le ton, Sony change sa manière d’approcher sa communication. Là où l’on pouvait être en droit de s’attendre à des nouvelles de God of War Laufey, le constructeur a finalement misé sur Until Dawn 2, l’autre grande exclusivité prévue officiellement pour 2027, le DLC de Ghost of Yotei ou encore la double mise à jour de Gran Turismo 7.

Ça et quelques accessoires et produits dérivés comme les manettes GTA 6 ou le set LEGO PlayStation. Le reste de ce State of Play aura été un enchaînement brouillon entre des annonces attendues comme surprenantes et d’autres pour lesquelles il fallait lutter pour garder un œil ouvert. Le fiasco marketing est d’autant plus important que Sony joue la carte du silence depuis l’annonce de la fin des disques alors que la colère de la communauté ne s’estompe pas. Sur Twitch comme sur Youtube, le chat, parce que PlayStation avait peut-être bon espoir d’avoir quelques commentaires constructifs, a été inondé de demandes pour Destiny 3 et du fameux « No disc, no buy » (pas de disque, pas d’achat). Et la fréquence des messages ne s’est jamais estompée pendant les deux heures de State of Play.

Bande-annonce en anglais d'Until Dawn 2 au SOP

Quelques belles annonces des éditeurs

Ce double State of Play aurait dû être l’occasion pour Sony de rappeler à ses joueurs pourquoi ils lui sont restés fidèles depuis tant d’années. Mais l’absence de communication couplée à un portfolio d’exclusivités qui fond à vue d'œil n’arrangera finalement pas la situation délicate dans laquelle le constructeur s’est mis. Ses partenaires ont malgré tout assuré le spectacle avec, notamment, la révélation du DLC payant de Crimson Desert ou la présentation de celui de Monster Hunter Wilds, la sortie d’une démo gratuite pour FF Resonance et, surtout, la date de sortie de FF7 Revelation, calée au 8 avril 2027.

Mais c’était à Sony de briller et il a raté sa chance. Et vous n’avez visiblement pas été convaincus non plus. 50% d’entre vous ont trouvé ce double State of Play rasoir et 27% ont été plus tendres en le qualifiant de « moyen ». Et vous, qu’avez-vous pensé de cette prise de parole de PlayStation ?