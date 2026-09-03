Sony a tenu deux State of Play en ce jeudi 3 septembre 2026, deux conférences pour dévoiler les futurs jeux qui marqueront l'histoire de la PS5 avec de belles surprises dans le lot.

Le double State of Play de septembre 2026, avec une deuxième partie consacrée aux jeux asiatiques, a enchaîné les grosses annonces ce jeudi. Ça a été l'occasion pour Sony et ses partenaires de rappeler qu'une tonne de gros jeux sont attendus dans les prochaines semaines et prochains mois sur PS5. Nous avons eu droit à de belles démonstrations pour les exclus, mais aussi à des images de nouveautés tierces très attendues.

Deux conférences PS5 pour deux fois plus d'annonces attendues

Les titres de renoms se sont décidément enchaînés pendant ce State of Play de septembre 2026. Capcom a montré un nouvel aperçu de Monster Hunter Ascendance, le DLC qui va vous faire prendre la voie des airs. Comme on pouvait s'y attendre, ça a l'air impressionnant et promet de nouvelles sensations en jeu. Nous avons aussi eu un aperçu de l'historie de Dragon Quest Monsters plutôt séduisant. Toujours du côté des éditeurs japonais, Konami a sorti deux cartouches plus discrètes : Rev.Noir et Rhapsody in Scarlet, deux jeux pour les amateurs de hack n slash et monstres à terrasser.

Mais évidemment, le gros de la conférence concernait les exclusivités PS5. Le State of Play nous a notamment rappelé les sorties imminentes avec un nouveau trailer de Marvel's Wolverine et de la Complete Edition de Ghost of Yotei. Nous avons aussi eu des nouvelles de la prochaine mise à jour de Gran Turismo 7, qui promet de nouvelles fonctionnalités et optimisations. La vraie nouveauté a cependant été Until Dawn 2, qui a cette fois donné un véritable aperçu de son intrigue et de son casting avec une date de sortie en prime.

On ne peut pas non plus passer à côté des annonces pour les collectionneurs. Le State of Play a notamment confirmé les récents leaks : un set LEGO PS1 arrive. Vous allez pouvoir construire la machine de l'époque, avec une tonne d'Easter eggs cachés. Cependant, les véritables objets qui ont retenu l'attention de tous pendant la présentation, ce sont les manettes DualSense PS5 aux couleurs de GTA 6. Les joueurs vont se les arracher, c'est sûr !

Tous les trailers du premier State of Play de septembre 2026

Marvel's Wolverine sort les griffes au State of Play

Ghost of Yotei montre sa Complete Edition sur PS5

Monster Hunter Wilds Ascendance, le DLC se prépare à prendre son envol

Metro 2039 sortira officiellement en février 2027

Man Eater 2 a les crocs au State of Play 2026

Crimson Desert dévoile son gros DLC PS5

Le set LEGO PS1 s'officialise après les leaks

Final Fantasy Resonance fait encore rêver les nostalgiques du tour par tour

Hunter's Moon, un nouveau jeu d'horreur pour Halloween

Uncanyon, un nouveau jeu à surveiller en 2027

Keeper, le dernier Double Fine, arrive sur PS5

Rev.Noir de Konami au State of Play

Rhapsody in Scarlet, une autre nouveauté signée Konami

Le PS Plus Extra et Premium annonce ses futurs jeux gratuits

Saros dévoile le gameplay Zenith au State of Play

Gran Turismo 7 dévoile sa prochaine mise à jour

Until Dawn 2 nous a fait une frayeur au State of Play

Rockstar annonce des manettes PS5 GTA 6

FF7 Revelation en met plein les yeux au State of Play

Tous les trailers du State of Play Japon de septembre 2026

Dragon Ball Xenoverse 3 dévoile son gameplay en détail cette fois

Dragon Quest Monsters lève le voile sur son histoire

The Eminence in Shadow Phantom Echoes se dévoile pour la première fois

Rematch annonce une collaboration avec Blue Lock

Where the Seeds Fall arrive en novembre sur PS5

World Phasebound Control Authority, une nouveauté étonnante en world premiere

Stupid Never Dies fait une nouvelle apparition coup de poing sur PS5

Slash Zero sort une démo avec plein de contenu à découvrir

Digimon Story Time Stranger A Hero's Eternal Legacy, le premier DLC arrive bientôt

Conq joue les batailles navales au State of Play

Raphsody in Scarlet détaille son histoire au SoP Japon

Rev.Noir fait lui aussi doublon à la conférence japonaise

Daba: Land of Water Scar, une nouvelle production portée par China Hero Project

Ghost of Yotei dévoile l'histoire de son DLC

Replay complet du SoP et du State of Play Japon