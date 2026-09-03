Sony a tenu deux State of Play en ce jeudi 3 septembre 2026, deux conférences pour dévoiler les futurs jeux qui marqueront l'histoire de la PS5 avec de belles surprises dans le lot.
Le double State of Play de septembre 2026, avec une deuxième partie consacrée aux jeux asiatiques, a enchaîné les grosses annonces ce jeudi. Ça a été l'occasion pour Sony et ses partenaires de rappeler qu'une tonne de gros jeux sont attendus dans les prochaines semaines et prochains mois sur PS5. Nous avons eu droit à de belles démonstrations pour les exclus, mais aussi à des images de nouveautés tierces très attendues.
Deux conférences PS5 pour deux fois plus d'annonces attendues
Les titres de renoms se sont décidément enchaînés pendant ce State of Play de septembre 2026. Capcom a montré un nouvel aperçu de Monster Hunter Ascendance, le DLC qui va vous faire prendre la voie des airs. Comme on pouvait s'y attendre, ça a l'air impressionnant et promet de nouvelles sensations en jeu. Nous avons aussi eu un aperçu de l'historie de Dragon Quest Monsters plutôt séduisant. Toujours du côté des éditeurs japonais, Konami a sorti deux cartouches plus discrètes : Rev.Noir et Rhapsody in Scarlet, deux jeux pour les amateurs de hack n slash et monstres à terrasser.
Mais évidemment, le gros de la conférence concernait les exclusivités PS5. Le State of Play nous a notamment rappelé les sorties imminentes avec un nouveau trailer de Marvel's Wolverine et de la Complete Edition de Ghost of Yotei. Nous avons aussi eu des nouvelles de la prochaine mise à jour de Gran Turismo 7, qui promet de nouvelles fonctionnalités et optimisations. La vraie nouveauté a cependant été Until Dawn 2, qui a cette fois donné un véritable aperçu de son intrigue et de son casting avec une date de sortie en prime.
On ne peut pas non plus passer à côté des annonces pour les collectionneurs. Le State of Play a notamment confirmé les récents leaks : un set LEGO PS1 arrive. Vous allez pouvoir construire la machine de l'époque, avec une tonne d'Easter eggs cachés. Cependant, les véritables objets qui ont retenu l'attention de tous pendant la présentation, ce sont les manettes DualSense PS5 aux couleurs de GTA 6. Les joueurs vont se les arracher, c'est sûr !
Tous les trailers du premier State of Play de septembre 2026
Le nouveau film Resident Evil donne sa date de sortie
Marvel's Wolverine sort les griffes au State of Play
Ghost of Yotei montre sa Complete Edition sur PS5
Monster Hunter Wilds Ascendance, le DLC se prépare à prendre son envol
Metro 2039 sortira officiellement en février 2027
Man Eater 2 a les crocs au State of Play 2026
Crimson Desert dévoile son gros DLC PS5
Le set LEGO PS1 s'officialise après les leaks
Final Fantasy Resonance fait encore rêver les nostalgiques du tour par tour
Gundam Rogue Orbit donne sa date sortie en armure
Hunter's Moon, un nouveau jeu d'horreur pour Halloween
Uncanyon, un nouveau jeu à surveiller en 2027
Keeper, le dernier Double Fine, arrive sur PS5
Rev.Noir de Konami au State of Play
Rhapsody in Scarlet, une autre nouveauté signée Konami
Le PS Plus Extra et Premium annonce ses futurs jeux gratuits
Saros dévoile le gameplay Zenith au State of Play
Gran Turismo 7 dévoile sa prochaine mise à jour
Until Dawn 2 nous a fait une frayeur au State of Play
Rockstar annonce des manettes PS5 GTA 6
FF7 Revelation en met plein les yeux au State of Play
Tous les trailers du State of Play Japon de septembre 2026
Dragon Ball Xenoverse 3 dévoile son gameplay en détail cette fois
Fate Extra Record donne sa date de sortie pendant le State of Play Japon
Dragon Quest Monsters lève le voile sur son histoire
The Eminence in Shadow Phantom Echoes se dévoile pour la première fois
Rematch annonce une collaboration avec Blue Lock
Where the Seeds Fall arrive en novembre sur PS5
World Phasebound Control Authority, une nouveauté étonnante en world premiere
Stupid Never Dies fait une nouvelle apparition coup de poing sur PS5
Slash Zero sort une démo avec plein de contenu à découvrir
Digimon Story Time Stranger A Hero's Eternal Legacy, le premier DLC arrive bientôt
Conq joue les batailles navales au State of Play
Raphsody in Scarlet détaille son histoire au SoP Japon
Rev.Noir fait lui aussi doublon à la conférence japonaise
Daba: Land of Water Scar, une nouvelle production portée par China Hero Project
Ghost of Yotei dévoile l'histoire de son DLC
Replay complet du SoP et du State of Play Japon
Source : Sony Interactive Entertainment.