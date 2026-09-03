Sony revient aujourd'hui avec une conférence pour présenter les prochains jeux maison et tiers qui vont rythmer les sorties PS5 dans les semaines à venir. Voici l'heure et comment suivre le double State of Play de septembre 2026, ainsi que les titres espérés.
C'est cet après-midi que se tiendra la nouvelle conférence State of Play. Ou devrait-on dire « les conférences ». Car Sony Interactive Entertainement va faire s'enchaîner deux événements : un SoP classique, qui mettra en avant les jeux des PlayStation Studios, et un SoP Japon dédié aux productions venues d'Asie. Découvrez avec nous l'heure à laquelle démarrera ce double événement, les plateformes de diffusion et les jeux qu'on pourrait voir.
À quelle heure et comment regarder les State of Play du 3 septembre ?
C'est le grand jour pour les joueuses et joueurs PS5. Un State of Play se tiendra cet après-midi, un horaire particulier pour ce genre d'événement qu'on a plutôt l'habitude de suivre en soirée. Mais cela s'explique assez simplement par le fait qu'après la première conférence qui s'attardera aux « mises à jour et annonces de PlayStation Studios et partenaires tiers », se tiendra un State of Play Japon. Voici où et quand suivre le rendez-vous :
- Date : 3 septembre 2026
- Horaire : 15 heures (France métropolitaine)
- Plateformes : chaîne YouTube et Twitch de PlayStation
Quels jeux peut-on espérer voir aux deux conférences ?
Le mystère reste relativement entier pour ce double-temps de State of Play. Tout ce qu'on sait avec certitude, c'est que la partie centrée sur les jeux asiatiques offrira un « long aperçu du monde gigantesque de Final Fantasy VII Revelation » en conclusion. Autrement, on espère avoir des nouvelles d'exclusivités PlayStation très attendues, comme le prochain Naughty Dog ou Media Molecule, mais aussi de jeux déjà annoncés chez les éditeurs tiers qu'on tient à l'œil. On vous a préparé une petite liste des potentielles attentes :
- Les annonces potentielles des PlayStation Studios :
- Ghost of Yotei Édition complète
- God of War Laufey
- God of War Trilogy Remake
- Horizon Steel Frontier
- Intergalactic The Heretic Prophet
- Marvel's Wolverine
- Until Dawn 2
- Les possibles annonces de studios tiers :
- Black Myth: Zhong Kui
- Call of Duty Modern Warfare 4
- FF7 Revelation (officialisé)
- Final Fantasy Resonance
- Kemuri
- Kena: Scars of Kosmora
- Little Devil Inside
- Marvel Tōkon: Fighting Souls DLC
- Phantom Blade Zero
- Rayman Legends Retold
- Resident Evil Veronica
- Silent Hill Townfall
- Stranger Than Heaven
- Tides of Annihilation
- Tomb Raider Legacy of Atlantis
Source : PlayStation Blog.