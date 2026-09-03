Sony revient aujourd'hui avec une conférence pour présenter les prochains jeux maison et tiers qui vont rythmer les sorties PS5 dans les semaines à venir. Voici l'heure et comment suivre le double State of Play de septembre 2026, ainsi que les titres espérés.

C'est cet après-midi que se tiendra la nouvelle conférence State of Play. Ou devrait-on dire « les conférences ». Car Sony Interactive Entertainement va faire s'enchaîner deux événements : un SoP classique, qui mettra en avant les jeux des PlayStation Studios, et un SoP Japon dédié aux productions venues d'Asie. Découvrez avec nous l'heure à laquelle démarrera ce double événement, les plateformes de diffusion et les jeux qu'on pourrait voir.

C'est le grand jour pour les joueuses et joueurs PS5. Un State of Play se tiendra cet après-midi, un horaire particulier pour ce genre d'événement qu'on a plutôt l'habitude de suivre en soirée. Mais cela s'explique assez simplement par le fait qu'après la première conférence qui s'attardera aux « mises à jour et annonces de PlayStation Studios et partenaires tiers », se tiendra un State of Play Japon. Voici où et quand suivre le rendez-vous :

Date : 3 septembre 2026

: 3 septembre 2026 Horaire : 15 heures (France métropolitaine)

: 15 heures (France métropolitaine) Plateformes : chaîne YouTube et Twitch de PlayStation

Quels jeux peut-on espérer voir aux deux conférences ?

Le mystère reste relativement entier pour ce double-temps de State of Play. Tout ce qu'on sait avec certitude, c'est que la partie centrée sur les jeux asiatiques offrira un « long aperçu du monde gigantesque de Final Fantasy VII Revelation » en conclusion. Autrement, on espère avoir des nouvelles d'exclusivités PlayStation très attendues, comme le prochain Naughty Dog ou Media Molecule, mais aussi de jeux déjà annoncés chez les éditeurs tiers qu'on tient à l'œil. On vous a préparé une petite liste des potentielles attentes :

Les annonces potentielles des PlayStation Studios : Ghost of Yotei Édition complète God of War Laufey God of War Trilogy Remake Horizon Steel Frontier Intergalactic The Heretic Prophet Marvel's Wolverine Until Dawn 2

Les possibles annonces de studios tiers : Black Myth: Zhong Kui Call of Duty Modern Warfare 4 FF7 Revelation (officialisé) Final Fantasy Resonance Kemuri Kena: Scars of Kosmora Little Devil Inside Marvel Tōkon: Fighting Souls DLC Phantom Blade Zero Rayman Legends Retold Resident Evil Veronica Silent Hill Townfall Stranger Than Heaven Tides of Annihilation Tomb Raider Legacy of Atlantis

