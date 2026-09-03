C'est cet après-midi que se tiendra la nouvelle conférence State of Play. Ou devrait-on dire « les conférences ». Car Sony Interactive Entertainement va faire s'enchaîner deux événements : un SoP classique, qui mettra en avant les jeux des PlayStation Studios, et un SoP Japon dédié aux productions venues d'Asie. Découvrez avec nous l'heure à laquelle démarrera ce double événement, les plateformes de diffusion et les jeux qu'on pourrait voir.

À quelle heure et comment regarder les State of Play du 3 septembre ?

C'est le grand jour pour les joueuses et joueurs PS5. Un State of Play se tiendra cet après-midi, un horaire particulier pour ce genre d'événement qu'on a plutôt l'habitude de suivre en soirée. Mais cela s'explique assez simplement par le fait qu'après la première conférence qui s'attardera aux « mises à jour et annonces de PlayStation Studios et partenaires tiers », se tiendra un State of Play Japon. Voici où et quand suivre le rendez-vous :

  • Date : 3 septembre 2026
  • Horaire : 15 heures (France métropolitaine)
  • Plateformes : chaîne YouTube et Twitch de PlayStation

Quels jeux peut-on espérer voir aux deux conférences ?

Le mystère reste relativement entier pour ce double-temps de State of Play. Tout ce qu'on sait avec certitude, c'est que la partie centrée sur les jeux asiatiques offrira un « long aperçu du monde gigantesque de Final Fantasy VII Revelation » en conclusion. Autrement, on espère avoir des nouvelles d'exclusivités PlayStation très attendues, comme le prochain Naughty Dog ou Media Molecule, mais aussi de jeux déjà annoncés chez les éditeurs tiers qu'on tient à l'œil. On vous a préparé une petite liste des potentielles attentes :

  • Les annonces potentielles des PlayStation Studios :
    • Ghost of Yotei Édition complète
    • God of War Laufey
    • God of War Trilogy Remake
    • Horizon Steel Frontier
    • Intergalactic The Heretic Prophet
    • Marvel's Wolverine
    • Until Dawn 2
  • Les possibles annonces de studios tiers :
    • Black Myth: Zhong Kui
    • Call of Duty Modern Warfare 4
    • FF7 Revelation (officialisé)
    • Final Fantasy Resonance
    • Kemuri
    • Kena: Scars of Kosmora
    • Little Devil Inside
    • Marvel Tōkon: Fighting Souls DLC
    • Phantom Blade Zero
    • Rayman Legends Retold
    • Resident Evil Veronica
    • Silent Hill Townfall
    • Stranger Than Heaven
    • Tides of Annihilation
    • Tomb Raider Legacy of Atlantis

Source : PlayStation Blog.