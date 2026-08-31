A peine la Gamescom 2026 a fermé ses portes que Sony va tirer la couverture sur lui. Quelques heures après les rumeurs, d’un State of Play en septembre, ce qui est en soi une évidence, le constructeur japonais officialise la date de sa prochaine conférence. Et il y en aura finalement deux pour le prix d’une.

Le State of Play de septembre officialisé

Le rendez-vous est ainsi donné le 3 septembre à 15h00, heure française pour la prochaine grosse conférence consacrée aux jeux PS5. Sony a d’ores et déjà confirmé que ce State of Play fera la part belle à la fois aux jeux des PlayStation Studios, mais aussi à ceux de ses partenaires. Ce sera même FF7 Revelation qui viendra conclure cette présentation, dont la durée n’a pas encore été dévoilée. Tout de suite après, Sony donnera rendez-vous aux joueurs pour un nouvel épisode du State of Play Japan, présenté par Yuki Kaji. L’accent sera cette fois mis sur les productions tout droit venues du Japon et d’Asie, incluant de nouvelles séquences de gameplay, des annonces inédites et bien plus encore.

Quels jeux attendre de la conférence ?

© Square Enix.

Au-delà de FF7 Revelation, qui a définitivement enclenché sa machine à communication, quels jeux pouvons-nous attendre de cet important State of Play ? Deux évidences se dessinent du côté des PlayStation Studios : God of War Laufey, l’exclusivité prévue pour le 16 février 2026, Intergalactic The Heretic Prophet, toujours dépourvu de date de sortie, et Until Dawn 2 prévu pour 2027. Peut-être aurons-nous également des nouvelles des prochains jeux service de PlayStation lors de ce State of Play, dont Fairgame$, le nouveau jeu de Jade Raymond (Assassin’s Creed) ou encore Horizon Steel Frontier de NCSoft. On ne risque en revanche pas de voir Horizon Hunters Gathering de Guerrilla, qui repasserait sur la case départ. Cela semble moins certain pour de premières images de God of War Remake, et tout autant moins pour un remake de Bloodborne. Peut-être découvrirons-nous enfin ce sur quoi Media Molecule travaille en secret depuis quelques années.

Côté jeux tiers, on peut espérer des nouvelles de Resident Evil Veronica, grand absent de la Gamescom 2026. Plusieurs jeux déjà largement montrés devraient profiter de l’aura du State of Play pour se présenter plus amplement. On peut notamment s’attendre à Tomb Raider Legacy of Atlantis, Rayman Legends Retold, Call of Duty Modern Warfare 4 ou même Final Fantasy Resonance. Et pourquoi pas même Little Devil Inside, le jeu indépendant dont on est toujours sans nouvelles, du côté de la scène indépendante, voire même de Kena: Scars of Kosmora ? Du côté de l’Asie, impossible désormais d’imaginer un State of Play sans Phantom Blade Zero, ou même Stranger Than Heaven. A la rédaction on espère également voir de nouvelles images de Black Myth : Zhong Kui ou peut-être même Kemuri, le nouveau jeu de Ikumi Nakamura, annoncé pour 2027.

Les annonces potentielles du State of Play de septembre 2026

FF7 Revelation (confirmé)

God of War Laufey

Until Dawn 2

Intergalactic The Heretic Prophet

Horizon Steel Frontier

God of War Remake

Prochain jeu de Media Molecule

Resident Evil Veronica

Tomb Raider Legacy of Atlantis

Rayman Legends Retold

Call of Duty Modern Warfare 4

Final Fantasy Resonance

Little Devil Inside

Phantom Blade Zero

Stranger Than Heaven

Black Myth : Zhong Kui

Kena: Scars of Kosmora

Kemuri

Source : PlayStation