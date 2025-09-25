Sony fait sa rentrée en ce mercredi 24 septembre 2025 avec un State of Play qui laisse entrevoir toutes les nouveautés à venir sur PS5 dans les prochains mois.

Cinq ans après sa sortie, la PS5 voit son catalogue continuer de se garnir en jeux first et third-party. Le State of Play de ce soir l'a démontré à nouveau pendant plus de 35 minutes de conférences. Les annonces s'y sont enchaînées avec des propositions pour tout le monde, tous les goûts et, surtout, des présentations qui étaient attendues de longue date. Une soirée de folie !

Un State of Play de rentrée qui présage du très bon sur PS5

Sony a frappé fort en nous en mettant plein les yeux d'entrée. On a d'abord découvert une première démonstration de gameplay pour Saros, qui se présente clairement comme une suite spirituelle de Returnal. Après une introduction du State of Play menée par les PlayStation Studios, le rival éternel, Xbox, a très vite passé une tête en montrant un aperçu de Microsoft Flight Simulator 2024 sur PS5.

D'autres gros jeux qui font de l'œil depuis un moment ont répondu présents pour ce State of Play. Nous avons par exemple eu un nouvel aperçu savoureux de Nioh 3 et une démonstration explosive pour le solo de Battlefield 6. N'oublions pas non plus un prochain RPG médiéval très prometteur, Crimson Desert, qui a enfin donné sa date de sortie.

PlayStation a aussi sauté sur l'occasion d'annoncer du nouveau pour le PS Plus. Du très gros arrive dans le service, et ce, prochainement, à l'instar d'Alan Wake 2 et de The Last of Us 2 Remastered. Mais, celui qui a assuré le spectacle, c'est clairement Marvel's Wolverine, la conclusion démentielle de la soirée. Après une belle ouverture sur une exclu, le State of Play se devait de se terminer de la même façon en prenant soin de montrer du gameplay et de donner une date de sortie pour le X-Men préféré des fans.

Enfin, la PS5 pourra également compter sur plusieurs pépites. Zero Parades, l'héritier de Disco Elysium, a dévoilé du gameplay ainsi qu'une direction artistique captivante au State of Play. Nous retiendrons aussi Chronoscript, un jeu de moindre envergure mais qui se présage déjà comme une pépite !

Toutes les annonces du State of Play de septembre 2025

Sony a proposé une conférence condensée pour la rentrée. En un peu plus de 35 minutes, le nouveau State of Play a proposé plus d'une vingtaine d'annonces. Mêlant présentation de jeux mais aussi de hardwares, nous avons eu droit à de la variété. Découvrez tout ce qui vous a été présenté ce soir.

Saros ouvre en beauté la conférence PS5

Zero Parades, l'héritier de Disco Elysium se montre

Microsoft Flight Simulator 2024 atterrira officiellement sur PS5

Battlefield 6 montre son solo au State of Play

Deus Ex Remastered, un retour culte

Halloween The Game va vous faire frémir sur PS5

Last Epoch se montre à la conférence PS5

Seven Deadly Sins montre encore du gameplay à la conférence PS5

Sonic Racing CrossWorlds dévoile une nouvelle collaboration surprise

Nioh 3 envoie la sauce sur PS5

Dynasty Warriors 3 se remet au goût du jour sur PS5

Code Vein 2 se dévoile plus encore au State of Play

Final Fantasy Tactics se rappelle à notre bon souvenir

Let it Die Inferno, une nouveauté prometteuse

Chronoscript, la pépite à surveiller

PULSE Elevate, les enceintes PS5 dévoilées

Alan Wake 2, The Last of Us 2 et de grosses nouveautés pour le PS Plus

Gran Turismo 7 met le turbo à la conférence au State of Play

Une manette DualSense PS5 à l'effigie de God of War annoncée

Marvel's Wolverine fait enfin sa grande annonce

L'intégral du State of Play du 24 septembre 2025