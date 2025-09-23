Ça y est ! Après plusieurs semaines de rumeurs, le State of Play de septembre 2025 a officiellement été confirmé. Quelles surprises et quels jeux attendre ?

Le mois de septembre est toujours propice aux rumeurs. Il y a des périodes où les constructeurs ont en effet l’habitude de prendre la parole, dont celle en amont du Tokyo Game Show. Les Nintendo Direct ont lieu aux mêmes périodes, tout comme les conférences de Xbox. C’est un peu la même chose pour PlayStation, même si la grande question reste à chaque fois : est-ce que ce sera enfin l’heure d’avoir un PlayStation Showcase ? À l’approche du TGS, les insiders réputés tablaient davantage sur un State of Play plus copieux que d’habitude et qui se tiendrait la semaine du 22 septembre. Comme souvent, ils ne se sont pas trompés.

Quand sera le prochain State of Play de 2025 ?

Après les interminables rumeurs, c’est l’heure de l’officialisation. C’est acté, PlayStation prendra bien la parole avant le Tokyo Game Show pour mettre en avant les prochains jeux majeurs de la PS5. Le prochain State of Play aura donc lieu ce mercredi 24 septembre 2025 à 23 heures, heure française. L’éditeur japonais a d’ores et déjà confirmé qu’il consacrerait cette diffusion de plus de 35 minutes aux prochaines sorties de la console, que ce soient celles de ses partenaires comme celles des PlayStation Studios. Comme toujours, cette présentation sera retranscrite en direct sur les Twitch et YouTube officiels du constructeur. Vous pouvez évidemment compter sur vos serviteurs pour vous livrer toutes les informations croustillantes le soir même.

Quels jeux PlayStation Studios attendre lors du State of Play ?

Plus que jamais, cette nouvelle prise de parole est attendue au tournant par la communauté. La grande question reste donc : à quoi s’attendre ? Visiblement, de belles surprises sont à prévoir du côté des PlayStation Studios. La rumeur veut en effet que ce soit enfin le grand moment pour Insomniac Games. Le studio californien l’a répété à maintes reprises : Marvel’s Wolverine se montrera à nouveau quand il sera prêt. Selon les informations de Tom Henderson (Insider Gaming), ce serait enfin l'heure lors de ce State of Play. Il faudra également s’attendre à découvrir du gameplay de Saros, le prochain jeu de Housemarque (Returnal), officiellement présent à l'événement. Les développeurs avaient confirmé qu’il se montrerait à nouveau d'ici à la fin de l’année, et ce State of Play semble tout indiqué.

Toujours du côté des PlayStation Studios, le constructeur pourrait profiter de cette occasion pour donner des nouvelles de FairGame, son prochain jeu service orienté braquages, qui rencontrerait des difficultés en interne. Une autre rumeur se fait également insistante : Santa Monica Studio aurait une surprise en réserve. Le studio aurait travaillé en secret sur un spin-off de God of War à la sauce metroidvania. Une annonce lors de ce State of Play semble alors plus que probable. On sait également que Guerrilla Games travaille depuis un moment sur un Horizon Online, tandis que Bluepoint développe sa propre licence depuis quelques années.

Une chose est certaine : il ne faut pas trop compter sur Intergalactic The Heretic Prophet. Neil Druckmann a prévenu : il ne faut pas s’attendre à avoir des nouvelles de son prochain jeu avant longtemps. PlayStation oblige, une annonce autour des portages PC est une possibilité lors de ce State of Play de septembre 2025. Parmi les candidats réclamés par la communauté : Bloodborne (mais rien ne serait prévu), Gran Turismo 7, Astro Bot ou encore Demon’s Souls.

Resident Evil 9, Dragon Quest... les éditeurs qui pourraient nous réserver des surprises

Une fois n’est pas coutume, les partenaires de PlayStation assureront le spectacle. Il faut s’attendre à ce que Capcom soit une nouvelle fois très présent. Avec Resident Evil 9 Requiem évidemment, la rumeur selon laquelle l’un des personnages les plus emblématiques de la licence, soit officiellement confirmé pour cet épisode prochainement et quoi de mieux que le State of Play pour faire une telle révélation ? Pragmata et Onimusha Way of the Sword pourraient également faire une apparition lors de l’événement, même si Monster Hunter Stories 3 pourrait y faire des annonces plus croustillantes.

Si vous voulez, vous pouvez allumer un cierge pour FF9 Remake, mais Square Enix pourrait également dévoiler davantage The Adventures of Elliot, son prochain RPG en HD2D des plus prometteurs, ainsi que Dragon Quest 7 Remake, fraîchement annoncé, qui sera lui aussi présent au Tokyo Game Show. Côté probabilités, on mise également sur des apparitions de Call of Duty Black Ops 7 ou encore de Nioh 3.