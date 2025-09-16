L’été est peut-être sur le point de toucher à sa fin, mais le bal des conférences, lui, continue. En effet, alors que l’on sort tout juste d’un Nintendo Direct plutôt copieux et que l’on se dirige doucement mais sûrement vers la prochaine prise de parole de Xbox au Tokyo Game Show 2025, d’insistantes rumeurs évoquent quant à elles l’arrivée probable d’un State of Play, si ce n’est même d’un PlayStation Showcase, dans les prochains jours. Quand exactement ? On l’ignore. Mais visiblement, cela serait pour très bientôt.

Le prochain State of Play serait désormais imminent

C’est en tout cas ce qu’a reconfirmé l’insider Nate the Hate il y a encore deux jours sur X, en réponse à un internaute lui demandant s’il y avait déjà une date de fixée pour l’événement. « Sony a une présentation bientôt » s’est-il alors contenté de répondre, sans plus de précision sur le timing exact. Cela étant, au vu des habitudes de PlayStation sur les six dernières années, il y a fort à parier que cela ne soit désormais plus qu’une question de jours, tant pour l’annonce que pour la diffusion de la conférence en elle-même.

Car entre 2019 et 2024, le State of Play le plus tardif auquel nous ayons eu droit est le 24 septembre, pour les éditions de 2019 et de 2024 plus précisément. En outre, sachant que PlayStation a d’ores et déjà confirmé sa présence au Tokyo Game Show à partir du 25 septembre prochain, on peut aisément imaginer que la firme souhaitera prendre la parole en amont du salon japonais. Ce qui, si cela se vérifie, signifie que nous devrions pouvoir nous délecter de la prochaine prise de parole de l’éditeur d’ici une semaine à compter d’aujourd’hui.

De grosses annonces PS5 en approche

Inutile de préciser, cependant, que cela ne reste qu’une théorie. Car la seule chose d’à peu près sûre pour l’instant, c’est qu’un State of Play est en approche. Quant au programme de celui-ci, il se murmure que du lourd pourrait être de la partie. En particulier du côté des PlayStation Studios. On parle notamment de titres comme Marvel’s Wolverine, Intergalactic: The Heretic Prophet et Saros, mais aussi de l’annonce potentielle d’un nouveau God of War et d’une série de jeux tiers. En bref : d’un bien joli programme si tout cela est vrai. À surveiller, donc.

Source : Nate the Hate