Ça y est ! L'année commence vraiment pour le monde du gaming. Après une première présentation de l'éditeur Capcom, c'est au tour des constructeurs de rejoindre la danse. Alors que la rumeur d'un Nintendo Direct imminent enfle, Sony donne la couleur avec son premier State of Play de 2025. Le line-up des prochains se dessine enfin pour la PS5. De très grosses sorties qui se rappellent à nous et de belles surprises dans la foulée se sont enchaînées toute la soirée.

Des trailers qui donnent très envie au State of Play

Le State of Play a tenu à se montrer costaud dès l'ouverture avec un nouveau trailer de Monster Hunter Wilds. La nouvelle grosse nouveauté de Capcom tenait à exposer ses arguments bestiaux avant d'arriver le 28 février prochain. Toutefois, l'éditeur ne s'est pas contenté d'une seule cartouche. Onimusha n'est pas passé inaperçu, entre la réitération du deuxième volet et le premier trailer du tout nouvel opus.

Ça nous permet en plus de remarquer que ce State of Play était marqué par l'Asie orientale. Konami était évidemment de la partie avec MGS 3 Remake. Bien que le rendu soit encore daté, le trailer a fait plaisir à voir. Nous avons également eu un nouvel aperçu de Lost Soul Aside, une exclusivité PS5 et PC développée par le studio chinois Ultizero Games.

Plus explosif, Borderlands 4 en a profité pour donner enfin une date de sortie à ce State of Play. Cependant, d'autres nouveautés attendues cette année se sont montrées. On a par exemple eu des images de Tides of Annihiliation, avec Jennifer English en vedette (Shadowheart dans Baldur's Gate 3). Dans un autre style, le GTA-like MindsEye a s'est développé en détail sous nos yeux. Mais, la belle surprise de cette conférence fut Saros, le tout nouveau jeu de Housemarque (Returnal).

Enfin, c'est un rendez-vous désormais incontournable des conférences : les jeux d'horreur étaient de la partie. Le State of Play nous a dévoilé le prochain Five Nights at Freddy's, dans une ambiance traditionnelle. Les fans du genre ont également eu droit à un nouveau trailer pour Directive 8020, du studio qui signe Until Dawn et consort. Dans un style plus aventureux, la rumeur autour de Days Gone s'est aussi confirmée. Un Remastered PS5 sortira bel et bien en avril prochain.

Cela dit, un autre genre s'illustre de plus en plus dorénavant : les Souls-like. Même si son genre peut se débattre, nous avons eu droit à l'annonce de nouveau contenu pour Stellar Blade. Tant qu'on parle de DLC, Lies of P a aussi dévoilé le sien dans un trailer qui donne drôlement envie. Mais, nous retiendrons surtout l'intriguant Hell Is Us et son trailer impressionnant.

