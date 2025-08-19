Un State of Play fait encore parler de lui et semble se confirmer pour un avenir très proche. C'est bientôt l'heure des grosses annonces ! PlayStation a encore des cartes à jouer et ne devrait certainement pas louper son prochain rendez-vous annuel.

Alors que la Gamescom 2025 sera lancée dès ce mardi 19 août avec une soirée d’ouverture qu’on nous promet riche en annonces, un futur State of Play refait parler de lui. Ce n’est pas la première fois qu’on en entend parler, mais les choses se confirment encore peu à peu. Un informateur généralement bien renseigné a encore lâché quelques indices sur ce qui pourrait arriver prochainement, même si ce n’est finalement pas une grosse surprise.

Le prochain State of Play devrait arriver bientôt

Il y a encore quelques années, il fallait attendre les gros salons événementiels pour avoir des infos sur les prochaines grosses sorties. Désormais, chacun y va de son propre événement, à raison de plusieurs rendez-vous dans l’année. PlayStation est un de ceux-là avec ses State of Play et autres PlayStation Showcase pour parler uniquement des jeux qui arrivent sur sa plateforme, ou nous dévoiler son nouveau matériel. Ces rendez-vous sont de véritables incontournables pour tous les fans de marque, et le prochain serait sur le point d’arriver.

Plusieurs rumeurs nous remontent depuis quelque temps qu’un State of Play serait prévu pour septembre. Un initié bien connu, Jeff Grubb, est revenu lui aussi sur le sujet dans son podcast Game Mess Morning. Il a affirmé avoir entendu qu’« un State of Play arriverait pour fin septembre ou un peu avant » . L’étau se resserre même si là on enfonce un peu des portes ouvertes. Il suffit de jeter un œil en arrière pour constater que PlayStation favorise toujours le mois de septembre depuis plusieurs années pour lancer un State of Play ou un PlayStation Showcase. Il serait donc très étonnant que le créneau ne soit pas respecté encore cette année.

De grosses annonces prévues ?

PlayStation a encore quelques cartouches à tirer de son côté avec des jeux qui arrivent dans les mois à venir comme Ghost of Yotei en octobre par exemple ou encore Intergalactic The Heretic Prophet et Marvel's Wolverine qui ont encore tout à nous montrer. Peut-être que des surprises sont aussi prévues concernant certaines licences phares comme God of War, le nouveau jeu de Santa Monica ou peut-être Saros, le prochain jeu des papas de Returnal. On peut aussi parler des très gros jeux à venir, notamment Battlefield 6 qui pourrait nous dévoiler sa campagne, d’autant que l’on sait que la licence à un affect avec PlayStation.

Marvel Tokon Fighting Souls pourrait lui aussi se dévoiler davantage. Le jeu de combat nous a impressionnés lors de son annonce, mais pourrait nous en montrer davantage. Enfin, Resident Evil 9 Requiem ou encore Onimusha pourraient eux aussi se montrer encore plus. Capcom est un très bon client de ce genre de rendez-vous, il est même présent un peu partout et pourrait là aussi nous montrer encore plus ses jeux comme souvent. On peut aussi s'attendre à des titres de Square Enix, notamment FF3 Remake, ou encore Bandai, comme le prochain Tales of par exemple.