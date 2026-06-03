PlayStation lance les festivités de juin 2026 avec un State of Play mémorable. Revivez toutes les annonces de la grande conférence PS5 avec notre récap complet.

Fidèle à ses habitudes, Sony ouvre le bal des conférences de juin avec un State of Play juste avant la grande soirée d'ouverture du Summer Game Fest. Dès l'annonce de l'événement, l'éditeur a bien indiqué qu'il ne ferait pas les choses à moitié : 1 heure de présentation, diffusion dans les salles de cinéma aux États-Unis, mélange d'exclusivités et de jeux tiers... Le rendez-vous était attendu au tournant.

Au terme de cette conférence qui a mis à l'honneur le futur du line-up de la PS5, on peine encore à nous remettre de nos émotions. On peut le dire, PlayStation a sorti le grand jeu avec ce State of Play de juin qui laisse déjà présager un Summer Game Fest d'anthologie si Geoff Keighley parvient à sortir d'aussi belles cartouches. Découvrez avec nous toues les annonces de la soirée grâce notre grand récap.

Un State of Play d’exception pour booster les dernières années de la PS5

Ce State of Play s’est ouvert par le rendez-vous promis avec Marvel’s Wolverine. Insomniac a sorti les griffes et l’hémoglobine pour une présentation en situation qui nous donne une idée concrète de la mise en scène, du gameplay et d’une autre X-Men qui prêtera main forte à Logan, en la personne de Jean Gray !

On peut d’ailleurs dire que les héros cultes étaient sur le devant de la scène ce soir. Les collègues de Wolverine se sont réunis pour un bel aperçu du jeu de combat Marvel Tokon Fighting Souls, développé par Arc System. Puis, dans un tout autre style, la présentation du magnifique remake Rayman Legends Retold. Lara Croft nous a également fait l’honneur de sa présence pour un autre remake, celui du tout premier Tomb Raider. De fait, l’héroïne star est entrée en action dans le premier vrai trailer de Tomb Raider Legacy of Atlantis.

D’autres licences de premier plan ont rythmé ce State of Play, notamment pour donner leur date de sortie. Ça a été le cas pour Onimusha Way of th Sword, la prochaine production Capcom, ainsi que pour Silent Hill Townfall, l’épisode tant mystérieux encore et toujours développé par Konami. Tant qu’on parle d’horreur, on peut même mentionner Until Dawn 2 qui s’est révélé au grand jour des mains du studio Firesprite qui prend le relai derrière Supermassive pour cette future exclu PS5.

Et comme PlayStation tient ce soir à mettre justement ses exclusivités PS5 en lumière, le State of Play s’est conclu en beauté avec le reveal surprise du nouveau God of War. Comme certaines rumeurs l’avaient prédit, il s’agira d’un jeu centré sur Faye, la seconde femme de Kratos. D’où son titre, God of War Laufey. Voilà qui vient clore une conférence rythmée et pleine de surprises.

Toutes les annonces du State of Play de juin 2026

En une heure de temps, PlayStation a enchaîné les annonces pour un State of Play bien rempli. Retrouvez l'ensemble des trailers diffusés tout au long de la conférence PS5.

Marvel’s Wolverine frappe très fort d’entrée

Marvel Tokon: Fighting Souls sort un trailer qui cogne

Rayman Legends Retold, le remake s’annonce au State of Play

Bancho The Chef, pour jouer les maîtres sushi

Kemuri, le nouveau jeu d’Unseen

Tomb Raider Legacy of Atlantis, enfin un vrai trailer pour le remake

The Lost Wild, le jeu d’Annapurna pour les fans de Jurassic Park

Phantom Blade Zero donne enfin de ses nouvelles

Dune Awakening se met à jour et arrive sur PS5

Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered se montre en détail au State of Play

No Rest for the Wicked passé à la 1.0 et débarque sur PS5

Onimusha Way of the Sword donne sa date de sortie…

… et annonce une démo gratuite

Silent Hill Townfall se date lui aussi au State of Play

On a aussi une date pour Ace Combat 8: Wings of Theve

Stuntman Hollywood, le jeu qui vous fait piloter les voitures cultes du cinéma

Ill, le jeu d’horreur tan attendu sort de l’ombre

Control Resonant, la suite événement dévoile un trailer impressionnant

Marathon sort sa saison 2

Until Dawn 2, le nouveau jeu d’horreur exclusif à la PS5

God of War Laufey, le jeu dédié à Faye après le reboot s’officialise

Revivez la grande conférence PlayStation