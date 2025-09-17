Les rumeurs autour du prochain State of Play de PlayStation continuent de s’amplifier tandis que la date de diffusion, encore inconnue, se précise plus que jamais pour très bientôt.

Depuis quelques jours, c’est LA grosse rumeur du moment qui ne cesse d’enfler. Après nous avoir gratifiés d’un State of Play dédié à 007 First Light le 3 septembre dernier, PlayStation se préparerait désormais à reprendre la parole avec une nouvelle conférence qui, cette fois-ci, mettrait notamment l’accent sur ses prochaines exclusivités. S’agira-t-il d’un nouveau State of Play ou d’un véritable PlayStation Showcase ? On l’ignore. Mais cette fois-ci, il n’y a plus de place au doute : son annonce comme sa diffusion sont imminentes.

L’annonce du prochain State of Play se précise davantage

En effet, après avoir reconfirmé ce week-end qu’une nouvelle présentation était en approche du côté de PlayStation, l’insider Nate the Hate a de nouveau frappé hier en précisant sur X que la diffusion serait plus précisément prévue pour « la semaine prochaine ». Comme on pouvait l’imaginer, Sony devrait donc bel et bien se réserver un nouveau temps de parole en amont du Tokyo Game Show 2025, où il a d’ores et déjà confirmé sa présence avec des titres comme Ghost of Yotei et Marvel TOKON: Fighting Souls.

Pour rappel, si l’on en croit les rumeurs provenant de différentes sources, qu’il s’agisse d’un State of Play ou d’un PlayStation Showcase, nous devrions alors avoir droit à une flopée d’annonces extrêmement attendues. Après de longues années de silence, il serait par exemple question pour Insomniac Games de revenir avec Marvel’s Wolverine, tandis que Naughty Dog et Santa Monica pourraient de leur côté nous y présenter Intergalactic: The Heretic Prophet et un nouveau projet God of War. Et c’est, bien sûr, sans compter la présence de certains jeux tiers.

Car depuis quelques jours, il se murmure également que Capcom pourrait être de la partie avec un nouveau trailer pour Resident Evil Requiem… qui confirmerait cette fois-ci la présence de Leon dans l’aventure. « J’ai entendu dire à plusieurs reprises que Leon serait dévoilé la semaine prochaine. Je ne connais pas les plans marketing de Capcom de source sûre donc je ne peux pas le confirmer, mais ça bouge BEAUCOUP en coulisses actuellement » a par exemple ajouté AestheticGamer de son côté. Bref, cette fois c'est une certitude : quelque chose arrive.

Sources : Nate the Hate, AestheticGamer