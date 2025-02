Nous entamons déjà le deuxième mois de l'année. Maintenant que 2025 s'est lancée, les premiers événements commencent à donner la couleur pour les mois à venir. Hier soir, c'était par exemple Capcom qui tenait son Showcase. Cependant, les joueuses et les joueurs surveillent plus particulièrement ce qui se prépare du côté des constructeurs. L'an dernier, à la même époque, un State of Play s'était déjà tenu. Un nouveau serait imminent, la date a déjà leaké.

Quelques jours avant le premier State of Play de 2025 ?

Depuis le début de l'année 2025, les interrogations enflent autour de la prochaine conférence de PlayStation. Le souvent bien informé NateTheHate a pointé à plusieurs reprises sur le mois de février comme période pour ce nouveau rendez-vous. D'après ses sources, nous pourrions nous préparer pour la semaine du 10 février. Tout semble se préciser plus encore maintenant.

C'est justement hier soir, pendant la conférence de l'éditeur de Monster Hunter Wilds et Onimusha, que le prochain State of Play a refait parler de lui. Le streameur PH Brazil aurait lui aussi eu des échos. Il rejoint les prévisions de l'insider et va jusqu'à avancer la date du vendredi 14 février. Il resterait donc un tout petit peu plus d'une semaine avant la prochaine conférence PlayStation.

© PlayStation

Que pouvons-nous attendre du prochain SoP ?

Lorsque PlayStation annonce ses State of Play, l'éditeur donne quelques détails sur le line-up qui sera présenté (des jeux-maison ou tiers par exemple). Tant qu'il n'a pas communiqué officiellement, difficile d'affirmer ce qu'il nous réserverait.

Toutefois, on peut déjà être sûr que la PS5 sera à l'honneur. Après les dernières déclarations concernant la direction du PS Plus, nous avons bien compris que l'heure n'est plus à la cross-gen. Même si on nous présentait aussi des jeux qui sortiront également sur PS4, il y a des chances que cela reste minimal.

Ensuite, c'est une autre console qui pourrait avoir droit à un coup de projecteur, ou plutôt un autre constructeur. De fait, les jeux Xbox à s'exporter sur PS5 commencent doucement à se faire connaître, à l'instar de Forza Horizon 5. Et si c'était le moment pour les concurrents historiques de s'unir pour une belle présentation commune ?