Les rumeurs se faisaient de plus en plus insistantes ces dernières semaines. L’impatience des joueurs PS5 grandissait face à un catalogue pour cette seconde moitié tristement flou, surtout après la sortie de Stellar Blade. La période estivale semblait tout indiquée pour balayer ce nuage d’incertitudes et laisser place à une communication de grande envergure sur les futures exclusivités, mais aussi sur la stratégie de PlayStation sur le moyen long terme. Sony avait confirmé dans son bilan financier la tenue prochaine d’un événement majeur, tous les espoirs étaient alors placé sur un PlayStation Showcase. Cette fois c’est officiel, ce sera finalement un State of Play important qui sera diffusé ce mois-ci.

Le State of Play de mai 2024 confirmé

C’était une prise de parole particulièrement attendue. Cela fait des mois que les joueuses et les joueurs PS5 espèrent la diffusion d’un PlayStation Showcase. L’événement annuel, d’une ampleur bien plus grande qu’un simple State of Play, réserve toujours son lot d’annonces bien plus croustillantes qu’à l’accoutumée. Les rumeurs se faisaient plus persistantes ces derniers mois : Sony était pressenti pour tenir à nouveau sa conférence au mois de mai afin de faire la lumière sur le futur portfolio de la PS5. Ça n’a presque pas loupé : ce ne sera pas un PS Showcase, mais bien un State of Play, comme l'année dernière.

Le rendez-vous est donc donné au jeudi 30 mai 2024 à 23h59, heure française, pour un nouveau State of Play. L'événement durera 30 minutes au total et il y aura au total 14 jeux PS5 et PSVR montrés, dont des productions de PlayStation Studios mais uniquement celles qui sortiront plus tard cette année. Alors à quoi peut-on s'attendre ?

A quoi s'attendre pour ce State of Play ?

C’est la question qui brûle toutes les lèvres. Qu’est-ce qui sera montré lors de ce State of Play ? Pour le moment, Sony n’a pas confirmé grand-chose si ce n’est que des productions des Studios PlayStation seront montrées, et que les éditeurs partenaires viendront eux aussi assurer le spectacle. En une demi-heure de temps, ce State of Play pourrait malgré tout être le théâtre d’annonces surprises. On fait le point sur ce qui ne sera pas montré et ce qui a des chances de l'être.

Le retour d'exclusivités PS5 déjà annoncées ?

Il faut évidemment s’attendre à avoir des nouvelles de jeux déjà confirmés. L’exclusivité PS5 Death Stranding 2 semble naturellement tout indiquée, du moins si Hideo Kojima ne réserve pas sa prochaine prise de parole pour son grand copain Geoff Keighley au Summer Game Fest 2024. Aucun espoir en revanche pour Marvel’s Wolverine, la prochaine grosse cartouche de la PS5. Après le vol de données dont Insomniac a été victime, le studio attend le bon moment pour prendre sa revanche en montrant officiellement son prochain jeu, mais ce sera pas pour tout de suite selon lui. En revanche les chances de voir un DLC pour Marvel’s Spider-Man 2 sont plus que probables.

Côté exclusivités, le FPS Concord est quasiment assuré, lui dont la sortie a récemment été réaffirmée pour cette année, tout comme le fameux remake d’Until Dawn chapeauté par le studio britannique Ballistic Moon. Le jeu de braquage compétitif Fairgame$, confectionné par le nouveau studio de Jade Raymond (Assassin’s Creed), pourrait également tenter de faire un hold-up pendant le State of Play.

Un point sur les rumeurs et les leaks autour des PlayStation Studios

Puis il y a ces jeux dont on connaît déjà à moitié l’existence, mais dont on ne sait rien. Naughty Dog plancherait sur une toute nouvelle licence, qui, selon les rumeurs, serait soit orientée science-fiction ou fantasy, quand Cory Barlog et une partie de Santa Monica Studio travaillent eux aussi sur une franchise inédite depuis quelques années. PlayStation attendra très certainement une autre occasion pour nous livrer un petit avant-goût de ce qu'ils préparent. Même son de cloche pour l’officialisation de Ghost of Tsushima 2, on devra sans doute attendre jusqu'à un PS Showcase.

Bend Studio de son côté concocte un nouveau jeu open world qui ne sera pas une suite de Days Gone. Puis il y a le cas de Bluepoint. Les joueurs prient pour que le spécialiste des remakes remette Bloodborne au goût du jour sur PS5, mais ce ne semble pas être le cas. Le studio s’affaire en effet pour la première fois sur une nouvelle licence inédite, mais il est là aussi plus probable de le voir lors d'un PlayStation Showcase qu'à un State of Play. Côté rumeurs, il se murmure aussi qu’un MediEvil 2 Remake et un Gravity Rush 2 Remastered pourraient être annoncés prochainement, mais vu la fiabilité des sources, on ne mise pas trop dessus.

En revanche, il y a deux jeux qu'on est presque assurés de voir à ce stade. D'abord, Tom Henderson affirme qu’un certain LEGO Horizon est sur le point d’être révélé. Ce State of Play semble tout indiqué, tout comme pour une révélation du fruit des efforts de la petite Team Asobi qui planche sur une nouvelle exclusivité PS5. De sérieux leaks laissent entrevoir un jeu de plateforme Astro Bot à part entière et non VR, qui serait annoncé d'ici deux semaines. On ne vous fait pas dessin...

Silent Hill 2, FF9 Remake... de grosses annonces des éditeurs tiers attendues

Les éditeurs partenaires devraient eux aussi assurer le spectacle. Silent Hill 2 est bien parti pour dévoiler enfin sa date de sortie, lui qui a été aperçu à plusieurs reprises ces dernières semaines chez les différents organismes de classification. A moins que Konami ne réserve cette annonce lors de son propre showcase qui se tiendra juste après ce State of Play. Reste à voir si l'éditeur amènera également un certain Metal Gear Solid 3 Remake également. Partenaire historique de Sony, Square Enix pourrait venir avec quelques annonces dans sa besace, malgré son envie de s’éloigner des contrats d'exclusivité. Peut-être aurons-nous enfin l’annonce du fameux FF9 Remake ou d’un FF Tactics Remaster dévoilés via le leak de Nvidia ? A ce stade une apparition de Dragon Quest 3 HD semblait plus probable, si tant est que le jeu soit prêt pour cette année.

Du côté des productions déjà annoncées et prometteuses, Phantom Blade Zero pourrait nous embarquer à nouveau dans sa Chine féodale fantasmée. Comme les éditions précédentes, la scène indépendante indé aura également le droit à une petite mise en lumière pendant ce State of Play.

D'autres surprises, mais pas de PS5 Pro

Il faut également s’attendre à des surprises en tout genre. De nouveaux portages PC pourraient être révélés à cette occasion et ce serait God of War Ragnarok qui succéderait au tout fraîchement lancé Ghost of Tsushima. C’est en revanche surtout du côté hardware que Sony est attendu au tournant. C’est un secret de polichinelle désormais, le constructeur lancera sa PS5 Pro plus tard dans l’année. Une console plus puissante qui serait capable d’améliorer les graphismes via une technologie maison et l’IA et qui serait alors capable d’afficher un framerate plus important. Est-ce qu’elle sera annoncée au State of Play ? Il semble plus logique que Sony conserve cette annonce au chaud jusqu'à son PlayStation Showcase, donc ne rêvez pas trop.