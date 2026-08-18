Le dernier State of Play a été généreux en détails sur l'une des prochaines grosses sorties de PlayStation, et ça donne furieusement envie.

Cette nuit a eu lieu le State of Play dédié à Phantom Blade, un action RPG extrêmement attendu qui débarquera le 29 octobre 2026 sur PS5 et PC. Après nous avoir fait fantasmer lors de ses premières présentations, le jeu du studio chinois S-Game s'est dévoilé en détail.

Phantom Blade a donc profité de ce grand rendez-vous pour nous parler de lui et nous montrer ce qu'il avait dans le ventre. Le jeu avait brillé lors de son annonce grâce à une mise en scène très cinématographique et une ambiance très marquée. Ce State of Play nocturne du 18 août 2026 n'a fait que confirmer tout cela encore une fois.

Phantom Blade se montre en détail lors du State of Play

On incarnera Soul, un guerrier légendaire victime d'un complot avant d'être assassiné par son propre frère. Un mystérieux guérisseur va toutefois contrer ce sort funèbre en lui offrant un sursis de 66 jours pour se venger et trouver un remède à cette nouvelle condamnation.

Phantom Blade se déroule dans un univers antique fantasmé et met l'accent sur les combats dynamiques et très chorégraphiques. Le studio a d'ailleurs fait appel à Donnie Yen, acteur et réalisateur spécialiste de kung-fu ayant notamment donné naissance à la série de films Ip Man, et ayant également travaillé sur la licence John Wick.

Au total, on pourra utiliser plus d'une cinquantaine d'armes : 30 principales et une vingtaine de secondaires, que l'on pourra même améliorer et combiner entre elles pour découvrir les meilleurs combos.

Le jeu promet un gameplay différent avec chacune d'elles et des affrontements particulièrement retors, notamment contre les boss. Ces derniers s'adapteront en effet à notre façon de jouer ce qui fait que chaque combat devrait être unique. Le jeu prendra également en charge toutes les spécificité de la manette Dualsense de la PS5 afin de retransmettre un maximum de sensation avec le retour haptique et les gâchettes adaptatives.

Donnie Yen a participé au développement en tant que consultant Kung Fu

L'exploration sera aussi importante que les combats

Soul, notre protagoniste, peut évidemment compter sur de nombreuses compétences qu'il sera possible de modifier à tout instant. De la puissance supplémentaire qui ne sera pas de trop pour explorer le vaste monde ouvert qui s'offrira à nous. Phantom Blade l'a confirmé durant ce State of Play, il proposera plusieurs grandes régions interconnectées afin de proposer un monde cohérent et libre à explorer. Les indications seront d'ailleurs minimales afin de nous pousser à découvrir l'environnement par nous-mêmes. Durant la présentation du State of Play, on a pu apercevoir des décors plutôt variés et souvent impressionnants et plutôt détaillés.

Phantom Blade s'annonce comme un vrai gros jeu d'action aux inspirations souls-like par moments. Le jeu est attendu sur PS5 et PC le 29 octobre 2026.

source : PS Blog