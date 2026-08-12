Le prochain State of Play tient enfin sa date de diffusion qui aura lieu à la fin du mois d'août et se concentrera sur l'une des prochaines grosses sorties et pourrait nous annoncer une excellente surprise.

On le savait depuis le mois de mars, nous n'avions pas encore sa date de diffusion. Désormais, c'est acté, le prochain State of Play sera diffusé le 18 août 2026 à 4 h 00 et sera entièrement consacré à Phantom Blade. Un évènement qui devrait non seulement nous dévoiler davantage d'informations sur le jeu, mais aussi nous faire une annonce surprise, elle aurait déjà leaké.

Le prochain State of Play se date pour fin août

Amis noctambules et lève-tôt, le prochain State of Play de PlayStation sera donc diffusé en direct le 18 août 2026 à 4h00 du matin sur les chaines officielles Twitch et Youtube. Il vous proposera une plongée d'une vingtaine de minutes dans l'univers de Phantom Blade. Pour rappel, le jeu était initialement attendu pour le mois de septembre 2026 et ne verra finalement le jour qu'en octobre 2026. S'il s'est montré à de nombreuses reprises, le jeu de S-Game reste encore très mystérieux. Ce prochain rendez-vous devrait donc permettre de lever le voile sur bon nombre d'informations. On peut s'attendre à en découvrir encore plus sur son gameplay, mais aussi sur son histoire et ses personnages. Une annonce surprise devrait également être faite.

Une démo gratuite pour Phantom Blade aurait été repérée avant son annonce surprise

Comme il arrive souvent, certaines informations se retrouvent en ligne avant l'heure. Des leaks affirment en effet qu'une démo gratuite pour Phantom Blade serait annoncée lors du prochain State of Play. Elle aurait été brièvement repérée sur les réseaux sociaux par plusieurs utilisateurs. Elle est toutefois introuvable désormais. Il ne serait pas étonnant que Phantom Blade se laisse finalement approcher par le plus grand nombre à quelques semaines de sa sortie, d'autant que le jeu a été annoncé depuis plusieurs années maintenant, et a déjà fait l'objet de plusieurs prises en mains par la presse notamment.

Les précommandes de Phantom Blade sont lancées

En attendant ce prochain State of Play, sachez que vous pouvez déjà précommander Phantom Blade sur PS5 et PC. Le jeu propose une Édition Standard à 69,99 € et une Deluxe à 79,99 € qui comprend quelques bonus supplémentaires. En cas de précommande, vous recevrez également un accessoire et une tenue.