Les comptes PlayStation ont confirmé hier après-midi un secret de polichinelle, à savoir la tenue d'un nouveau State of Play pour cette semaine. Si la rumeur était plutôt sérieuse, il y avait cependant un doute parmi les insiders sur la date de l'événement. Le rendez-vous est donné ce mercredi 12 février 2025 à 23h00 (heure française) pour un événement qui durera plus de 40 minutes avec des infos et mises à jour sur de « grands jeux » prévus sur PS5. « Le show met en avant une sélection créative et unique de jeux palpitants signés par des studios aux quatre coins du monde ».

Deux autres annonces du State of Play du 12 février 2025 connues ?

Il y aura donc un nouveau State of Play dès ce soir et plusieurs annonces auraient déjà leaké. Depuis quelques jours, la rumeur autour d'une collection remasterisée de la trilogie God of War s'intensifie, bien qu'un autre bruit de couloir mentionne qu'il pourrait s'agir également d'un jeu avec un Kratos plus jeune pour une histoire basée autour de la relation avec son père. Visiblement, le Souls-like Hell is Us devrait confirmer sa date de sortie qui a déjà fuité sur la Toile et notamment via le store officiel Xbox.

Peut-on espérer un nouveau trailer de Death Stranding 2 ? Pourquoi pas, mais on commence à douter dans la mesure où Hideo Kojima tiendra une conférence DS2 en mars prochain. On verra ce qu'il en est, mais deux grosses annonces supplémentaires du State of Play auraient leaké dont le retour tant attendu d'une franchise adorée, et même culte. D'après une source, qui avait déjà dévoilé à l'avance Shin Megami Tensei V: Complete Edition et Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii, Square Enix pourrait être présent au SoP avec une énorme surprise.

Sur le forum chinois A9VG, il a posté une image avec un « E » à l'intérieur d'un tofu, dans un fil de discussion « La Soprano Hypnotique » qui seraient des indices vis-à-vis d'une annonce Parasite Eve. Est-ce possible ? Ce n'est pas la première fois qu'on entend que la licence pourrait revenir. L'éditeur japonais s'était en effet fait remarquer en déposant la marque Symbiogenesis qui renvoie au concept de la série.

Parasite Eve de retour et un portage d'Hellblade 2 sur PS5 ?

Le retour de Parasite Eve sur PS5, et sûrement sur PC et Xbox Series X|S vu la nouvelle politique de Square Enix, serait à coup sûr une très grande annonce. Mais le State of Play pourrait être aussi l'occasion pour Xbox de faire sa promotion avec un autre portage. Alors que Forza Horizon 5 arrive au printemps, Hellblade 2 pourrait être dévoilé dès ce soir sur PlayStation 5. « Tout est possible [à propos d'une annonce durant le State of Play]. Je sais simplement que Hellblade 2 sera bientôt annoncé sur PS5 et qu'il sortira peu après » a déclaré l'insider NateTheHate. De son côté, JezCorden de Windows Central a également eu vent d'une révélation très proche, mais n'est pas certain à 100% que le portage sera officialisé au cours du State of Play de ce 12 février 2025.

Source : A9VG, NateTheHate, JezCorden.