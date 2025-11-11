Sony a tenu un State of Play pas comme les autres à la surprise générale. Voici le récapitulatif de toutes les annonces de cette nouvelle présentation consacrée aux jeux PS5.

C’était la belle surprise de ce début de semaine. Sans prévenir, PlayStation a levé le voile sur un nouveau State of Play au format un peu particulier. Diffusée ce 11 novembre 2025, la présentation a en effet été entièrement consacrée aux productions japonaises et asiatiques, avec un programme mêlant jeux indépendants, licences cultes et projets ambitieux encore méconnus du grand public. L’éditeur japonais avait prévenu : il ne s’agissait pas d’un rendez-vous pour dévoiler de nouvelles exclusivités majeures sur PS5, mais bien d’un événement dédié à la scène asiatique, riche en créativité et en diversité.Voici le récapitulatif complet des annonces de ce State of Play de novembre 2025.

Le grand récap du State of Play de novembre 2025

Pendant quarante minutes, PlayStation a offert une vitrine de choix aux productions asiatiques. Ses partenaires historiques comme Capcom, Square Enix et Bandai Namco ont tous répondu présent, sans pour autant dégainer leurs plus grosses cartouches, mais en livrant plusieurs annonces solides et attendues. Capcom a révélé la date de la quatrième mise à jour majeure de Monster Hunter Wilds, qui introduira de nouvelles créatures et améliorations de gameplay. Du côté de Square Enix, c’est le très attendu Dragon Quest 7 Remake qui s’est montré, dévoilant l’une de ses mécaniques inédites, tandis que Octopath Traveler 0 s’est offert une démo gratuite disponible dès maintenant sur le PlayStation Store.

Enfin, FromSoftware a clos le State of Play avec une annonce que les fans attendaient impatiemment. Le tout premier DLC d’Elden Ring Nightrein a été officiellement dévoilé et daté. Mais au-delà de ces têtes d’affiche, les productions indépendantes ont largement occupé la scène, bien que plus timidement. C’était un State of Play sans surprise majeure, mais avec des annonces taillées pour les marchés japonais et asiatiques. Notons que deux exclusivités PlayStation étaient présentes : Gran Turismo 7 qui a continué de dévoiler sa plus grosse mise à jour depuis sa sortie, et le jeu de combat Marvel Tōkon Fighting Souls, qui a dévoilé les dates de sa nouvelle bêta fermée. Voici sans plus attendre toutes les annonces de ce State of Play qu’il ne fallait pas louper.

Dragon Quest 7 Remake

Dragon Quest 7 Remake, continue sa campagne de séduction avant sa sortie en février 2026. La nouvelle bande-annonce dévoile un chapitre inédit, ainsi qu'une nouvelle zone jouable.

Fatal Frame 2 Crimson Butterfly Remake

Le remake de Fatal Frame 2 s'est annoncé sur PS5 pour le 12 mars 2026 avec une nouvelle bande-annonce lors du State of Play.

Gran Turismo 7, la plus grande mise à jour se dévoile au State of Play

Spec III sera la plus grande mise à jour de Gran Turismo 7 à ce jour. Elle comprendra deux nouveaux circuits ainsi que huit voitures inédites, dont l'une que l'on n'espérait plus revoir depuis GT2. A l'occasion de la conférence, Polyphony a continué de dévoiler son contenu.

Elden Ring Nightreign The Forsaken Hollows

Bandai Namco a également fait une apparition remarquée lors de ce State of Play de novembre 2025 en dévoilant le premier DLC d'Elden Ring Nightreign. The Forsaken Hollows sera disponible le 4 décembre 2025 sur consoles et PC.

Marvel Tōkon Fighting Souls

La prochaine exclusivité coup de poing de la PS5 était également présente. Sony annoncé une nouvelle beta fermée pour Marvel Tōkon Fighting Souls du 5 au 7 décembre 2026. Elle permettra d'essayer huit héros emblématiques dont Spider-Man et Ghost Rider.

Un nouvel écran PlayStation

Sony a également dévoilé un nouveau moniteur PlayStation QHD 240Hz de 27 pouces avec un chargeur DualSense intégré. Lorsqu'il est connecté à une PS5, il prend en charge jusqu'à 120 Hz.

Dynasty Warriors: Origins - Visions of Four Heroes

A l'occasion du State of Play de novembre 2025, Koei Tecmo a également annoncé un nouveau DLC pour Dynasty Warriors Origins. Il sera disponible dès le 22 janvier 2026.

Octopath Traveler 0

Ce State of Play de novembre 2025 a également été l'occasion pour Square Enix d'annoncer une démo gratuite disponible dès maintenant pour Octopath Traveler 0. Elle comprendra les trois premières heures du jeu, sachant que votre progression sera conservée une fois la sortie du RPG. Rappelons toutefois qu'il s'agira du premier épisode non traduit en français de la saga.

Capcom a également que Monster Hunter Wilds déploiera sa quatrième mise à jour majeure le 16 décembre 2025.

Inkonbini

Le jeu cosy InKonbini vous laissera gérer une supérette japonaise le temps d'une expérience très narrative. Le jeu tient enfin une fenêtre de sortie, calée à avril 2026, comme annoncé lors de la conférence.

On l'aurait presque oublié parmi la myriade de jeux attendus pour l'année prochaine, mais Coffee Talk reviendra servir le café dès le 5 mars 2026.

Brokenlore Unfollow

Changement d'ambiance avec deux jeux d'horreur psychologique de la saga BrokenLore. UNFOLLOW explore les effets des réseaux sociaux sur la santé mentale, en mettant l'accent sur le cyberharcèlement, la perte d'identité et l'isolement émotionnel dans un monde connecté.

Brokenlore Ascend

Ce second jeu d'horreur psychologique à la première personne suit l'ascension désespérée de Ren et Yui, deux célèbres grimpeurs japonais obsédés par l'idée de se surpasser et d'alimenter leur renommée.

Never Grave: The Witch and The Curse

BlazBlue Entropy Effect X

