A la surprise générale, Sony vient d’annoncer un tout nouveau State of Play pour le mois de novembre 2025 et il sera différent de ce à quoi vous êtes habitués.

Alors que Marvel’s Wolverine est prêt à tenir sa position et à sortir les griffes face à GTA 6, Sony semble prêt à communiquer sur les prochains jeux de la PS5. L’éditeur japonais a en effet annoncé un nouveau State of Play sans que personne ne s’y attende. Un événement qui s’annonce en revanche différent des programmes habituels, mais qui devrait être riche en nouveautés.

Un State of Play de novembre 2025 annoncé

C’est la petite surprise de ce lundi. Sans prévenir, PlayStation a annoncé la tenue imminente d’un nouveau State of Play. Attention, cet événement retransmis en direct sera très différent des précédentes communications de l’éditeur. Comme l'indique la marque dans un billet sur son blog, cette édition sera exclusivement dédiée aux jeux PS5 provenant de ses partenaires japonais et asiatiques. L’événement, d’une durée de 40 minutes tout de même, promet de nombreuses annonces et devrait offrir un aperçu de nouveaux jeux, ainsi que des « nouvelles excitantes » concernant des titres déjà connus. Le rendez-vous est fixé au mardi 11 novembre à 23h, heure française.

« De séries très appréciées à des créations indépendantes originales, le State of Play proposera de nombreux jeux exceptionnels, des interviews et un aperçu des titres les plus attendus », précise PlayStation dans son communiqué. La liste des prétendants est nombreuse, mais il est presque assuré d’avoir des nouvelles de Phantom Blade Zero. Le jeu avait en effet promis de dévoiler sa date de sortie avant la fin de l’année, lui qui avait déjà occupé une place de choix dans de précédents State of Play. Il est également fort probable que les derniers titres du China Hero Project, l'initiative de Sony visant à promouvoir les productions chinoises, profitent d’une belle mise en avant. Le programme avait précédemment permis de mettre en lumière des jeux comme Forged in Shadow Torch, ANNO Mutationem, AI Limit ou encore Lost Soul Aside.

Les gros éditeurs présents ?

Cependant, les partenaires traditionnels de PlayStation, tels que Capcom, Square Enix ou Bandai Namco, ne devraient pas être en reste. Des annonces surprises pourraient être au programme, avec des nouvelles sur des jeux très attendus comme Resident Evil 9, Dragon Quest 7 Remake, ou même Code Vein 2. Rendez-vous donc demain soir pour découvrir les annonces que nous réserve ce nouveau State of Play, qui s’annonce déjà comme un événement immanquable pour les amateurs de productions asiatiques.

Source : PlayStation