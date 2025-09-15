À l'instar du gros Nintendo Direct de vendredi dernier, le prochain State of Play a priori attendu courant fin septembre a en attendant une annonce officielle fait l'objet de nombreux leaks. Il devrait s'agir d'une conférence bien chargée pour voir ce que réserve Sony pour l'avenir de la PS5. En plus de plusieurs grosses exclusivités attendues, un studio tiers majeur pourrait s'y inviter pour faire une annonce très attendue, d'après un insider généralement très au fait des développements autour de la licence concernée.

Une autre grosse annonce à venir dans un State of Play bien chargé ?

Si l'on en croit les nombreux leaks de ces dernières semaines, le prochain State of Play préparerait un programme particulièrement dense. Rien que du côté des exclusivités PS5 majeures à venir, nous devrions notamment enfin en voir plus autour de Marvel's Wolverine, du mystérieux spin-off metroidvania dans l'univers de God of War, d'Intergalactic: The Heretic Prophet par Naughty Dog, de l'extraction shooter Marathon par Bungie, de Saros par le studio derrière Returnal, et enfin une ultime apparition de Ghost of Yotei avant sa sortie le 2 octobre.

Si tout cela se vérifie, nous avons déjà un State of Play bien chargé. Ce ne serait toutefois pas tout ce que Sony montrerait lors de sa prochaine conférence. Si l'on en croit le généralement bien informé Dusk Golem, Capcom pourrait notamment encore s'inviter à l'événement, pour parler d'un certain Resident Evil 9 Requiem. L'insider a en effet indiqué que l'apparition du titre au Nintendo Direct pour en annoncer la sortie sur Nintendo Switch 2 le même jour que sur les autres plateformes, soit le 27 février 2026, n'était pas sa dernière apparition ce mois-ci.

Dusk Golem évoque notamment le prochain State of Play comme une nouvelle occasion pour Capcom de montrer Resident Evil 9 Requiem. Mieux encore, la grosse conférence PS5 pourrait être le théâtre d'une toute nouvelle annonce autour du titre attendu. Plusieurs bruits de couloir et théories de fans tendent à dire que le très populaire Leon S. Kennedy (protagoniste principal de Resident Evil 2, Resident Evil 4 et Resident Evil 6), serait de la partie. Selon l'insider, nous aurions justement droit à une nouvelle bande-annonce de Requiem avec une apparition de Leon lors du prochain State of Play. Ne reste donc plus qu'à attendre l'annonce de la date de la conférence et de la voir en direct pour en avoir le cœur net.

Source : Dusk Golem sur X.com