Alors que nous avons eu droit à un nouveau State of Play ce 4 septembre 2025, spécialement dédié à 007 First Light, Sony prévoirait déjà de tenir une nouvelle conférence dans les prochaines semaines. Celle-ci devrait cependant prendre une forme plus classique, avec la présentation de plusieurs jeux. C'est en tout cas ce que l'on peut retirer de plusieurs leaks sur le sujet, avec a priori de nombreux invités de marque.

Un State of Play riche en grosses annonces se profile

Cela va faire trois mois que Sony n'a pas tenu un State of Play plus classique avec plusieurs annonces de titres à venir. Le dernier remonte en effet à début juin dernier, en amont du Summer Game Fest 2025. Une nouvelle conférence automnale semble donc de mise, et celle-ci devrait vraisemblablement arriver dans les prochaines semaines. La branche gaming du géant japonais a besoin de sang neuf pour garnir sa PS5, et, d'après plusieurs leaks, le prochain événement devrait gâter la communauté en grosses annonces, bien qu'il s'agirait pour la plupart de jeux déjà connus.

L'un des plus gros invités potentiels de ce nouveau State of Play a d'ailleurs leaké le premier : Marvel's Wolverine, d'Insomniac Games. Quatre ans après sa première présentation, Logan devrait enfin sortir les griffes très bientôt, on l'espère pour un résultat aussi bon que la série Marvel's Spider-Man du même studio. Des leaks plus récents suggèrent également qu'Intergalactic: The Heretic Prophet, le prochain jeu de Naughty Dog, pourrait s'inviter à la fête, ainsi que le mystérieux metroidvania dans l'univers de God of War.

Enfin, d'autres leaks tendent à indiquer que Marathon, l'extraction shooter de Bungie (Halo, Destiny), qui aurait dû sortir ce mois-ci avant de subir un report jusqu'à nouvel ordre, pourrait également passer une tête au prochain State of Play, de même que l'intrigant jeu chinois Phantom Blade Zero. Saros, le nouveau jeu d'Housemarque Games (Returnal) pourrait aussi revenir nous mettre des pluies de projectiles plein les yeux. Si un State of Play arrive bien courant fin septembre, on peut également s'attendre à revoir une ultime fois Ghost of Yotei, la prochaine exclu P5 majeure, à venir le 2 octobre.

© Sony Interactive Entertainment

En attendant une confirmation concrète

Naturellement, ces leaks relatifs au prochain State of Play sont à prendre avec de prudentes pincettes en attendant une confirmation plus officielle de la part des parties intéressées. La chose ne devrait en principe pas trop tarder, et nous ne manquerons bien évidemment pas de vous rapporter tout cela en temps et en heure.

Source : X.com