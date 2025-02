Aux dernières nouvelles, un State of Play aura lieu cette semaine, mais la question est surtout de savoir quand. En effet si les insiders estiment qu'une nouvelle présentation est d'ores et déjà planifiée, le jour varie d'une personne à l'autre. Le contenu est, pour le moment, aussi inconnu à l'exception de deux trois choses. En toute logique, on devrait avoir un trailer de Death Stranding 2, sûrement un aperçu de Ghost of Yotei ainsi que de Metal Gear Solid 3 Remake.

Après le leak de la date de sortie et du trailer Metal Gear Solid Delta Snake Eater, une autre annonce du prochain State of Play en rumeur a également fuité. Hell is Us, ça vous dit quelque chose ? C'est un jeu prometteur développé par Rogue Factor et édité par Nacon, qui est prévu en 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Un sous-like à l'exploration organique où vous n'aurez ni de carte, ni boussole ni indicateur de quête.

« Outre la guerre civile qui divise le pays, la région subit une énigmatique calamité à l’origine de créatures surnaturelles dont aucune arme moderne ne peut venir à bout. Votre épée d’un autre âge et votre drone seront vos meilleurs alliés pour vous frayer un chemin à travers ces terres infestées de chimères terrifiantes et élucider le mystère de leur présence dans la région ». Hell is Us s'était montré lors du State of Play de septembre 2024, et visiblement, il entend revenir durant le prochain événement de PlayStation.

En effet, à quelques heures de cet hypothétique State of Play, la date de sortie d'Hell is Us vient de leaker... comme par hasard. Selon toute vraisemblance, le jeu sera disponible le 4 septembre 2025 en version Standard. En plus de cette dernière, il y aurait une édition Deluxe avec un accès anticipé au 1er septembre 2025, pour un prix de 80$. D'après des informations du Xbox Store, il y aurait aussi des contenus additionnels avec une enquête exclusive, un artbook et la bande originale numériques, et deux packs cosmétiques Hollow Walker et Militaire. Rendez-vous peut-être cette semaine durant un State of Play pour confirmer ou non ces détails.

Source : PlayStationSize.