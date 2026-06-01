Tandis que le prochain State of Play est maintenant imminent, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur la prochaine prise de parole de PlayStation, et ce qu’on peut en attendre.

C’est officiel : nous voilà désormais aux portes de ce que certains appellent communément « le Noël des gamers ». Dans les jours à venir, plusieurs éditeurs prendront la parole au travers de multiples conférences, dont l’objectif sera notamment d’affiner le calendrier des prochaines sorties attendues en 2026, tout en nous donnant un bel aperçu de ce que nous réserve l’avenir au-delà de cette riche fin d’année. Et cela débutera dès demain soir avec PlayStation, qui nous donne rendez-vous pour un nouveau State of Play des plus prometteurs.

Où et quand se tiendra le State of Play de juin 2026 ?

En effet, à partir de 23h (heure française) ce mardi 2 juin, la firme japonaise prendra la parole pendant plus d’une heure afin de partager avec nous « des mises à jour, des annonces et des révélations de gameplay de la part des plus grands studios du monde entier ». Et comme d’habitude, c’est alors via les canaux officiels de PlayStation, sur Twitch et YouTube, que ce State of Play sera diffusé. Précisons qu’aucune VOST n’a été confirmée pour le moment, ce qui tend à laisser penser que seul l’anglais sera disponible dans un premier temps.

Les annonces confirmées, et les rumeurs du moment

Heureusement, il ne devrait pas être indispensable de maîtriser la langue de Shakespeare pour pouvoir apprécier cette conférence comme il se doit, le principal étant bien sûr de profiter de toutes les annonces qui y seront faites. Et quelles sont-elles, justement ? À un peu plus de 24h du State of Play, il faut le dire : le programme demeure relativement flou. En réalité, seul un jeu a été confirmé pour l’événement jusqu’à présent, et il s’agit de Marvel’s Wolverine, qui nous présentera « les combats brutaux et ininterrompus de Logan, ainsi que de nouveaux détails ».

Pour le reste, il ne s’agit que de spéculations liées à des leaks qui, comme avant chaque conférence majeure, semblent malheureusement inévitables. De fait, tout porte à croire qu’Ubisoft sera présent au State of Play avec l’annonce de Rayman Legends Retold, remake du jeu d’Ubisoft Montpellier sorti en 2013 ; mais aussi d’un potentiel remaster de Rayman Origins. Côté PlayStation Studios, c’est Santa Monica qui pourrait faire sensation avec l’annonce d’un spin-off de God of War, dont des rumeurs évoquent l’existence depuis des mois maintenant.

Enfin, parce qu’il ne peut décemment pas y avoir de bonne conférence sans la présence d’au moins un titre de Capcom, l’éditeur nippon pourrait, si l’on en croit un leakeur réputé, de nouveau créer la surprise avec l’annonce d’un remake pour Resident Evil Code Veronica, quelques mois seulement après la sortie de Resident Evil Requiem. En sachant que ce dernier pourrait lui aussi être au rendez-vous pour une annonce liée à son futur DLC, officialisé par le studio peu après sa sortie mais sans plus de précision pour le moment.

Insomniac Games sera à l'honneur avec Marvel's Wolverine / © Insomniac Games, Sony Interactive Entertainment

Qu’attendre d’autre de la conférence de PlayStation ?

Mais en dehors de cela, que peut-on attendre d’autre de cette nouvelle édition du State of Play ? Beaucoup de choses, assurément. D’autant plus que cette fois-ci, PlayStation semble voir les choses en grand avec une diffusion au cinéma dans certaines salles américaines. Se pourrait-il, donc, que de grosses cartouches soient à l’honneur ? On a clairement envie d’y croire. Surtout quand on sait qu’un certain Intergalactic: The Heretic Prophet est dans les tuyaux de Naughty Dog depuis un long moment maintenant, et qu’il se fait toujours aussi discret.

Pour ce qui est des autres PlayStation Studios, en revanche, cela reste difficile à dire. Peut-on s’attendre à la présence de Guerrilla Games, que ce soit avec Horizon Hunters Gathering ou le Horizon Steel Frontiers de NetEase ? À la révélation de nouveaux projets signés Bend Studio, Team Asobi, Media Molecule ou encore Firesprite ? Au retour du fameux Fairgame$ de Haven Studios, potentiellement renommé « Break In » entre-temps ? Les possibilités sont nombreuses, et ce State of Play pourrait largement avoir de quoi nous surprendre.

Mais nul doute que celui-ci sera aussi et surtout une occasion pour de nombreux éditeurs tiers de nous donner des nouvelles de leurs titres, avec une pluie de dates de sorties (et/ou de reports) parmi tous les jeux annoncés pour 2026. En vrac : Control Resonant, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Kena: Scars of Kosmora, Silent Hill Townfall, Marvel 1943: Rise of Hydra, et plus encore. Sans compter les jeux déjà datés qui pourraient profiter de la conférence de PlayStation pour refaire parler d’eux, à l’instar de The Blood of Dawnwalker ou Phantom Blade Zero.

N’oublions pas non plus les surprises

Pour finir, parce que tout ne semble heureusement pas voué à leaker avant l’heure, on peut également espérer avoir droit à quelques surprises au cours de la soirée. En tête de liste, notamment, beaucoup espèrent par exemple pouvoir assister à l’annonce d’un Hogwarts Legacy 2, d’un Stellar Blade 2 ou d’un FF7 Remake 3, parfaitement calibrés pour un show comme le State of Play. Et qui sait quelles autres surprises encore pourraient également être de la partie. Même si, comme toujours, il est sans doute plus sage de ne pas trop en attendre non plus.