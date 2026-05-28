À l’approche de la diffusion du State of Play, l’une des premières grosses annonces de la conférence aurait déjà leaké, et cela risque de faire très plaisir à de nombreux joueurs.

Nous y sommes presque. La semaine prochaine, le 5 juin plus précisément, Geoff Keighley donnera officiellement le coup d’envoi de son Summer Game Fest, avec une grosse conférence promettant de nous révéler « ce qui va suivre dans le jeu vidéo ». Comme d’habitude, on peut alors s’attendre à des annonces très attendues de la part des joueurs, mais aussi à quelques surprises. Tout comme au State of Play, d’ailleurs, qui se tiendra de son côté dès le 2 juin à 23h (heure française), et dont l’une des surprises semble avoir d’ores et déjà leaké.

Le retour de Rayman prévu pour le State of Play ?

En effet, alors que de récents bruits de couloir évoquaient l’idée qu’un remake de Rayman Legends serait actuellement en développement chez Ubisoft, les choses semblent plus que jamais se préciser par le biais de nouvelles fuites, qui nous ont notamment permis de découvrir ce qui serait le nom du jeu : Rayman Legends Retold. Révélé par le biais d’un logo sur un mystérieux compte X dénommé intercelluar, l’information a ensuite été reprise par Insider Gaming, qui se dit dans un premier temps « ravi de confirmer que c’est réel ».

Le média ne s’arrête toutefois pas là. Après avoir été l’un des premiers à confirmer l’existence du projet, identifié sous le nom de code « Project Steambot » en interne, il en profite également pour confirmer que « l’annonce de Rayman Legends Retold est attendue dans le courant de la semaine prochaine » et que « la sortie du jeu est prévue pour le 1er octobre 2026 ». À un autre insider réputé, à savoir NateDrake, de rebondir ensuite sur les forums de ResetEra en affirmant que le jeu, qui possèderait « de nouveaux contenus et plus », sera présenté au State of Play.

« Je pense qu’il va impressionner et surprendre les gens », conclut-il alors au sujet de Rayman Legends Retold. Des propos qui ne sont pas sans rappeler ceux de Tom Henderson il y a trois semaines, qui affirmait de son côté entendre « beaucoup de choses positives » à son sujet. Bien sûr, comme toujours dans ce genre de situation, gardons tout de même les pincettes d’usage. Mais au vu de la nature des sources, tout porte à croire que la mascotte d’Ubisoft fera bel et bien parler d’elle la semaine prochaine, aux côtés de Marvel’s Wolverine lors du State of Play.

Sources : Insider Gaming, ResetEra