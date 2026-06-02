C’est le grand jour ! Ce soir, à partir de 23h (heure française), des millions de joueurs auront probablement les yeux rivés sur leur écran pour suivre le State of Play, qui nous promet son lot d’annonces fortes et de surprises. Pendant plus d’une heure, PlayStation enchaînera en effet les présentations de jeux, à l’instar par exemple de celle de Marvel’s Wolverine, qui aura droit à un gros coup de projecteur en amont de sa sortie le 15 septembre. Mais il ne sera visiblement pas le seul PlayStation Studios à être de la partie si l’on en croit de nouveaux leaks.

God of War serait de la partie pour le State of Play de ce soir

À chaque nouvelle conférence, c’est la même chose : PlayStation a beau vouloir conserver le mystère sur son programme, il y a toujours des insiders et autres journalistes bien renseignés pour leur mettre des bâtons dans les roues. En l’occurrence ici : l’inarrêtable Tom Henderson qui, quelques jours avant l’événement, évoquait déjà certains des titres que l’on peut s’attendre à retrouver au cours du State of Play de ce soir. À commencer par un nouveau God of War, que des rumeurs évoquent depuis de nombreux mois maintenant.

« Nous allons avoir le nouveau God of War » a-t-il ainsi affirmé dans l’épisode 64 du podcast d’Insider Gaming. « Il devait initialement être révélé en avril, mais ça a été reporté, et ça va arriver ». Il fait alors sans aucun doute référence au fameux spin-off qui serait actuellement développé par Cory Barlog chez Santa Monica Studio, et qui mettrait en scène Faye, femme de Kratos dans la mythologie nordique, au sein d’une aventure dédiée se déroulant en amont des événements de God of War (2018) et God of War Ragnarök.

Fairgame$ donnerait lui aussi enfin de ses nouvelles

Les choses ne s’arrêteraient toutefois pas là, puisque le State of Play serait également l’occasion pour PlayStation de remettre, enfin, Fairgame$ sur le devant de la scène. « Je pense que l’autre gros jeu, qui a le potentiel pour être GOTY, c’est Fairgame$ » dit-il non sans ironie. Avant de rappeler que le titre développé par Haven Studios aurait d’ailleurs changé de nom, et pourrait donc réapparaître sous celui de Break In au cours de la conférence. En tout cas, si l’on se fie à un récent dépôt de marque repéré du côté de chez PlayStation.

Voilà qui semble donc déjà promettre de belles annonces du côté des PlayStation Studios, même si l’on espère que ce State of Play ne se contentera pas de cela. Après tout, les joueurs PS5 sont aussi nombreux à vouloir obtenir des nouvelles d’Intergalactic: The Heretic Prophet, qui n’a plus vraiment fait parler de lui depuis son annonce aux Game Awards 2024. Ce soir sera-t-il le grand soir pour Naughty Dog ? Réponse d’ici quelques heures, lors de la conférence. Et pour tout savoir au sujet de cette dernière, rendez-vous sur notre article dédié.

Source : Insider Gaming