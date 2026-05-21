À l’aube du Summer Game Fest, qui se tiendra du 5 au 8 juin prochain, le bal des conférences estivales commence doucement mais sûrement à se dessiner. En effet, nous l’avons appris hier : Sony organisera son traditionnel State of Play quelques jours seulement avant l’événement, le 2 juin plus précisément, avec une conférence de près d’une heure qui mettra en avant de nombreux jeux, dont Marvel’s Wolverine. Et il faut croire que PlayStation voit cette fois-ci les choses en grand, puisque cette prise de parole ne s’annonce définitivement pas comme les autres.

PlayStation sort les grands moyens pour son State of Play

Et pour cause, pour la première fois depuis l’E3 2018, la conférence aura droit à une diffusion publique, Sony ayant annoncé la possibilité pour certains chanceux de découvrir ce State of Play directement au cinéma. Seul le public américain semble toutefois destiné à pouvoir en profiter, les villes concernées étant Raleigh, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Dallas et New York. Pour l’occasion, l’éditeur entend d’ailleurs faire les choses à fond avec « un menu thématique composé de bouchées et de cocktails à s’en lécher les griffes, ainsi que des cadeaux exclusifs ».

Forcément, il n’en fallait alors pas plus pour que les joueurs voient en ce dispositif on ne peut plus spécial le signe que l’on pourrait avoir affaire à un State of Play exceptionnel, peut-être même digne des PlayStation Showcase d’il y a quelques années. D’autant plus que, fait suffisamment rare pour être souligné, la conférence a été annoncée avec près de deux semaines d’avance, là où Sony tend habituellement à le faire deux ou trois jours avant seulement. Si ce n’est même parfois la veille de la diffusion. De quoi renforcer cette idée de dispositif spécial, donc.

« Gardez vos attentes réalistes »

Pour autant, est-il réellement sage de s’emballer outre mesure quant aux annonces que pourrait nous réserver PlayStation lors de ce State of Play ? Pas forcément si l’on en croit l’insider Nate the Hate, qui estime que « ce sera un bon événement, tant que vous gardez vos attentes réalistes ». C’est en tout cas ce qu’il a déclaré auprès d’un internaute sur X. Cela dit, inutile de préciser qu’il s’agit d’un conseil à appliquer à n’importe quelle conférence, les faux espoirs étant le meilleur moyen de ressortir déçu de la prise de parole d’un éditeur.

Maintenant, quant au contenu à proprement parler de ce futur State of Play, rien n’a été confirmé pour le moment en dehors d’un gros segment dédié à Marvel’s Wolverine, exclusivité phare de la PS5 qui se présentera plus en détails en vue de sa sortie le 15 septembre 2026. PlayStation a néanmoins assuré que la conférence multipliera les « actualités, annonces et présentations de gameplay des plus grands studios du monde entier », ce qui laisse tout de même présager d’une belle prise de parole. Rendez-vous dans douze jours pour voir ce qu’il en est.

Source : X