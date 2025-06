Sony Interactive Entertainment a pris de l'avance sur la cérémonie du Summer Game Fest 2025 avec l'annonce d'un nouveau State of Play qui s'est tenu ce mercredi 4 juin 2025 à 23h00. Lors de l'officialisation de cette présentation pré-enregistrée, PlayStation avait promis une émission quarante minutes environ, avec des jeux en provenance des studios du monde entier. Des titres « indispensables » prochainement disponibles sur PS5. La promesse est-elle tenue ? Y'a t-il eu des (grosses) surprises ? Voici notre grand récap de toutes les annonces PS5 avec du très lourd.

Silent Hill f, Pragmata et Suda51 enflamment le State of Play

Pour ce nouveau State of Play du 4 juin 2025, Sony Interactive Entertainment a choisi de commencer sa présentation avec le nouveau jeu de rythme d'une série bien connue de Tetsuya mizuguchi (Rez, Tetris Effect) : Lumines Arise. Rendez-vous à l'automne 2025 pour y jouer sur PS5. Après une pub bien étrange, on a enfin redécouvert Pragmata de Capcom. Pour ce retour, le constructeur japonais a offert un trailer de gameplay et une fenêtre de sortie. Si vous l'attendez, il faut faire preuve de patience car il n'arrivera qu'en 2026 comme confirmé lors du State of Play.

Suda51 (No More Heroes, Killer 7) s'est invité pour dévoiler son prochain projet d'action Romeo is a Dead Man. On retrouve la patte survoltée du créateur japonais avec de la violence, du sang et des visuels bien barrés. Le State of Play a ensuite enchainé avec du gameplay bien gore pour Silent Hill F. Le titre qui se déroule pour la première fois hors des États-Unis, au Japon dans les années 1960, promet de mettre mal à l'aise. Et il y a une grosse surprise, il sera disponible le 25 septembre 2025. Le successeur spirituel de Castlevania, Bloodstained, sera aussi de retour avec The Scarlet Engagement.

Après un court passage sur Digimon, les fans de FF ont eu enfin une date de sortie pour Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles. Une version remasterisée qui aura l'ancienne et la nouvelle version au niveau des visuels, et des améliorations de gameplay. Ca sort sur PS5 et PS4 à partir du 30 septembre 2025. Trois jeux indépendants à savoir Baby Steps, Cairn et Hirogami ont également dévoilé leurs dates de sortie avec des trailers lors du State of Play du 4 juin 2024

Les surprises du State of Play avec Nioh 3, James Bond...

L'une des grosses surprises a été le reveal de Nioh 3 de Koei Tecmo qui sera jouable plus tôt qu'on ne le croit. Une démo arrive aujourd'hui sur PS5. Alors qu'on pensait le PSVR2 mort et enterré, PlayStation s'est souvenu de son casque et a révélé Thief VR: Legacy of Shadow. Vous pensiez en avoir fini avec Astro Bot ? Préparez-vous à des nouveaux niveaux plus difficiles et tout plein de bots dès ce mois-ci. Giant Squid (Abzu, The Pathless) est aussi apparu durant le State of Play pour Sword of the Sea qui sera disponible le 19 août. Si vous aimez Journey, gardez un oeil dessus. Et si vous êtes abonnés au PS Plus, il sera offert tout comme FBC Firebreak, le spin-off de Control.

Malgré l'IOI Showcase qui aura lieu cette semaine, le studio d'Hitman a apporté le tout premier trailer de gameplay au State of Play pour 007 First Light. Le jeu James Bond qui semble inclure tous les ingrédients de la franchise culte avec des gros morceaux d'action. Ca arrive en 2026 mais il y aura davantage de gameplay dès cet été. Pour passer derrière l'agent secret, il fallait du lourd et c'est Ghost of Yotei qui a suivi. Malheureusement, c'était juste pour un très court clip qui donne rendez-vous en juillet 2025 pour du gameplay.

Il s'est passé tout l'inverse pour Marvel Tokon: Fighting Souls, le nouveau jeu de baston d'Arc System Works (Dragon Ball FighterZ, Guilty Gear), qui a longuement squatté la présentation et qui devrait combler les fans de baston et de Marvel. À noter que les fans de versus fighting pourront aussi se jeter sur une compilation Mortal Kombat Legacy Kollection. Avant sa sortie estivale Metal Gear Solid 3 Remake est également réapparu avec de nombreux extraits. Retrouvez toutes les annonces du SOP du 4 juin 2025 ci-dessous.

La liste des annonces PS5 du State of Play du 4 juin 2025

Voici tous les annonces PS5 du State of Play du 4 juin 2025 en vidéos.

James Bond 007 First Light se dévoile enfin au State of Play

Marvel Tokon Fighting Souls

Metal Gear Solid Delta Snake Eater

Ghost of Yotei honore de sa courte présence au State of Play

Nioh 3

Silent Hill f fait grimper la hype au State of Play

Pragmata

Mortal Kombat Legacy Kollection

Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles

Romeo is a Dead Man

Lumines Arise s'annonce pour la première fois au State of Play

Bloodstained: The Scarlet Engagement

Thief VR Legacy of Shadow

Baby Steps

Hirogami

Ninja Gaiden Ragebound

Cairn

Digimon Story Time Stranger

Le State of Play dévoile le stick arcade Project Defiant Wireless Fight Stick

Tides of Tomorrow

Sea of Remnants

Sword of the Sea

