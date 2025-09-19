Sony préparerait une nouvelle conférence imminente. Si de gros jeux sont attendus pour ce futur State of Play, il y en a un qu'il ne faut pas espérer voir.

Après le bal des conférences estivales, la rentrée est le moment le plus opportun pour une nouvelle prise de parole de la part des éditeurs. Nintendo l'a bien prouvé une fois de plus cette année avec son Direct de septembre. Sony pourrait bien prendre le relai avec une nouvelle conférence d'ici très peu de temps. Toutefois, il ne faudrait pas s'attendre à voir l'une des nouvelles grosses exclusivités de la PS5 durant ce potentiel State of Play.

Elle fera l'impasse sur le nouveau State of Play de la PS5

Si un nouveau State of Play doit avoir lieu sous peu, les joueuses et joueurs s'attendent cette fois à de grosses annonces. De fait, ce serait l'occasion pour Sony de présenter plus en détails ses futures exclusivités PS5. Par exemple, un nouvel aperçu de Ghost of Yotei serait l'occasion de rappeler sa sortie le 2 octobre prochain. Mais, d'autres titres qui cherchent encore leur date dans le calendrier font déjà parler d'eux.

De fait, des insiders ont récemment fait état d'une très propable communication prochaine pour Marvel's Wolverine. Le State of Play apparaîtrait alors comme une bonne opportunité de dévoiler enfin une bande-annonce. Dans le même temps, ils ont également évoqué la potentialité de voir une autre exclusivité PS5 très attendue. Il s'agit d'Intergalactic The Heretic Prophet, le nouveau projet de Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us).

Cependant, il semble qu'il ne faille pas se faire trop d'espoir pour Intergalactic. En effet, Neil Druckmann, patron de Naughty Dog, s'est exprimé à ce propos dans une récente interview. Or, il ménage largement l'attente des fans en prévenant qu'une annonce pour cette nouvelle licence ne se fera pas au hasard et surtout pas de manière trop précipitée. Au regard de ces déclarations, l'éventuel State of Play de septembre semble être un peu trop tôt pour ce nouveau jeu de science-fiction :

Annoncer un jeu comme celui-là, notamment quand il s'agit d'une nouvelle licence venant de Naughty Dog, ça demande de se coordonner avec le marketing, les relations presse et tout un tas de personnes. Ce serait bête de ma part de vous dire qu'on va vous montrer quelque chose tout de suite. Neil Druckmann, pour Variety.

© Sony Interactive Entertainment / Naughty Dog.