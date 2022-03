Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard n'a manqué à l'appel et s'est donné en spectacle dans un State of Play. Nous avons eu comme prévu 14 minutes de gameplay sur PlayStation 5 et une pluie d'informations. À commencer par la période de sortie qui ne sera finalement pas à la rentrée, mais fin 2022 (novembre/décembre).

Back to school

Et oui, dans Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, vous jouerez certes un sorcier, mais pas monsieur Potter. À vous de créer votre sorcier ou votre sorcière grâce à l'éditeur de personnages. Ce qui ne change pas, c'est que vous êtes un apprenti magicien dans sa cinquième année et que vous devrez sélectionner l'une des quatre maisons, à savoir Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard au cours de la cérémonie de la Répartition. Ce faisant, vous pourrez suivre les enseignements de vos profs, dont le professeur Fig. Manipulation de sorts, fabrication de potions, il va falloir bûcher.

Puisque l'école est aussi (surtout ?) un excellent moyen de faire des rencontres, vos potes de classe pourront devenir des Compagnons. Le chemin que vous ferez ensemble vous permettra d'en apprendre plus sur eux et d'être épaulé en cas de besoin.

En arpentant les couloirs, vous verrez des lieux familiers remplis de donjons, secrets et autres puzzles à résoudre avec votre magie. Dans la vidéo de gameplay, on voit notamment la Salle sur Demande. Une pièce qui se réagence en fonction des besoins d'une personne. Typiquement s'il vous faut des potions, un chaudron apparaîtra. Plus étonnant, votre année scolaire affectera les décors extérieurs avec un système de saisons et de climat dynamique. En hiver, vous ne serez pas surpris de voir la neige tomber.

Hogwarts Legacy : l'histoire

Dans ce nouveau jeu développé par Avalanche Software (Disney Infinity), il sera question d'ancienne magie, de gobelins et plus particulièrement d'une rébellion de ces petits êtres, qui sont aidés par un mage noir.

Vos liens avec une magie ancienne vous ont mis sur le chemin d’une rébellion de gobelins dont le meneur, Rannrok, est appuyé par le mage noir Victor Rookwood. Deux individus qui représentent une terrible menace pour le monde des sorciers tout entier. Après avoir entrevu l’étendue d’une magie tenue secrète par le monde des sorciers, et ce même aux yeux de leurs pairs, Rannrok s’est mis en quête de ce formidable pouvoir. Sa vision du monde est corrompue par sa haine des sorciers, ce qui rend son alliance avec Victor particulièrement fragile. Une fois que Rannrok aura mis la main sur ce qu’il désire, plus rien ni personne ne pourra l’arrêter et le monde des sorciers sera condamné. Pour élucider les mystères qui entourent cette magie ancienne et mettre un terme à la rébellion de Rannrok, vous aurez besoin d’un ami et d’un mentor pour vous guider. C’est là qu’intervient le Professeur Eleazar Fig, dont l’intérêt prononcé pour les rumeurs d’une rébellion de gobelins lui a valu l’incrédulité du ministère de la Magie.

Un monde au-delà de Poudlard

L'école, c'est sympa, mais un monde ouvert plein d'activités vous attend. Un open world qui se traversera plus rapidement à dos d'hippogriffe ou sur votre balai volant. Hogwarts Legacy a donc aussi pris soin de modéliser, entre autres, le village de Pré-au-Lard et sa campagne environnante. Pourquoi s'y rendre ? Pour faire des emplettes de magicien par exemple. Mais attention, cette sortie extrascolaire pourra mal finir si vous tombez nez à nez avec des sorciers expérimentés. Si vous les croisez, l'affrontement sera inévitable, mais vous pourrez également les éviter pour ne pas rentrer dans un combat.

Pour triompher de vos adversaires, vous aurez tout un tas de sorts qui se combinent entre eux.

Les nombreux sorts à votre disposition vous permettent d’appréhender les combats de différentes façons. Vous êtes du genre à faire chauffer votre baguette et à lancer un Accio sur votre adversaire pour l’attirer avant de l’achever à coups d’Incendio ? Ou vous misez plutôt sur une approche furtive grâce à un sortilège de Désillusion pour neutraliser vos ennemis en toute discrétion au moyen d’un Petrificus Totalus ? Vous aurez besoin de différentes techniques pour contrer les forces et les faiblesses de vos adversaires, ce qui promet de rendre chaque confrontation stimulante.

Ce jeu Harry Potter sans Harry Potter étant un action-RPG, vous aurez plus d'une occasion de faire progresser votre personnage. Que ce soit en lootant de l'équipement ou en remplissant des défis pour gagner de l'expérience à redistribuer dans vos compétences.

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC dès la fin de l'année.