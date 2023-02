Avis aux joueurs PS5, PSVR 2 et PS4, le premier State of Play de l'année vient d'être annoncé. Enfin du gameplay pour les prochaines grosses exclusivités de l'éditeur japonais ?

Les rumeurs autour du prochain State of Play peuvent enfin prendre fin. Depuis de longs mois, les joueurs réclament une nouvelle prise de parole de Sony. En ligne de mire, les prochaines exclusivités PS5 de l’éditeur avec un certain Marvel’s Spider-Man 2 en tête. Sony répond en partie à leur demande en annonçant un nouvel événement pour cette semaine, qui ne se sera peut-être pas ce que les fans espéraient, mais qui pourrait créer la surprise malgré tout.

Un nouveau State of Play annoncé

Le prochain State of Play aura lieu le jeudi 23 février 2023 à 22h, heure française. L’éditeur japonais donne rendez-vous aux joueurs sur ses chaînes Twitch et Youtube pour découvrir un aperçu des futurs hits de la PS5. « Préparez-vous à découvrir de nouvelles images de jeux tiers très attendus », promet Sony dans son communiqué de presse. Lancement de son nouveau casque VR oblige, l’accent sera également mis sur le PSVR 2 avec des premiers aperçus de cinq jeux prévus pour cette année.

Pas de Marvel’s Spider-Man 2 ou de jeux maison à ce State of Play donc, l’éditeur misant avant tout sur ses partenaires. Seul jeu confirmé de l’événement : Suicide Squad Kill the Justice League qui reviendra avec 15 minutes de gameplay. Les fans de l'univers DC font enfin découvrir ce que titre a dans le vendre pour la première fois. Selon les dernières rumeurs en date, la prochaine production de Rocksteady Studios prendrait des airs de jeu service avec un Battle Pass, des ressources à farmer, sans doute pour se fabriquer de l’équipement, une boutique en ligne au programme.

Quels autres jeux attendre ? On peut espérer une nouvelle bande-annonce de Final Fantasy 16, des nouvelles de Resident Evil 4 ou encore Lords of the Fallen 2 pour ne citer qu’eux. Les plus fous rêveront d’une apparition de FF7 Remake 2, mais le prochain épisode numéroté n’étant pas encore sorti, cela peut sembler prématuré. Rendez-vous dans tous les cas en fin de semaine pour découvrir les prochaines grosses sorties PS5, PSVR 2 et peut-être PS4.